Ils testent des bouées qui enregistrent les courants et les températures océaniques | L’avenir

Le Centre de développement technologique des systèmes d’acquisition et de traitement de l’information à distance (Sarti) de l’Université polytechnique de Catalogne (UPC) a testé à Vilanova i la Geltrú (Barcelone) une nouvelle bouée marine intelligente avec capteurs pour enregistrer les courants et les températures des océans.

Entre autres utilités, outre les bouées scientifiques, ces bouées, dont elles ont réalisé plusieurs prototypes, permettent par exemple de faire savoir aux nageurs quels sont les endroits les plus dangereux de la côte par leurs courants ou gueules de bois.

Le Sarti, en collaboration avec un groupe d’entités et d’entreprises, travaille depuis deux ans au développement de ces bouées afin de leur donner plus d’autonomie pour pouvoir enregistrer le plus longtemps possible la température et les courants des océans.

Les données collectées par ces bouées, de petite taille et baptisées WAVY Drifters, permettront de réaliser des modèles prédictifs, très utiles d’un point de vue scientifique, comme l’explique le chercheur de Sarti Joaquín del Río.

Les dériveurs WAVY sont testés dans le cadre du projet européen Multi-sensor Extra Light Oceanography Apparatus (Meloa) du programme Horizon 2020 et, selon Del Rio, améliorent les systèmes actuels d’observation et de surveillance des océans.

Ses développeurs ont veillé à ce qu’ils puissent être utilisés dans différents environnements maritimes, de la haute mer aux zones côtières, aux rives et aux sports nautiques.

Ils intègrent des accéléromètres et des capteurs de température et de pression, et sont conçus pour s’immerger partiellement afin de réduire l’effet du vent direct.

Ils sont également équipés d’un GPS, ce qui vous permet de surveiller les données collectées en temps réel et à distance.

Selon Del Río, le contrôle des courants marins de surface et de leurs caractéristiques dynamiques est important pour identifier les endroits où la création de courants de chalutage est fréquente et, par conséquent, pour mesurer le danger qu’ils peuvent représenter pour les baigneurs.

Avec l’utilisation de ces bouées, les équipes de secours pourraient, par exemple, savoir quels sont les endroits les plus dangereux de la côte et sensibiliser la communauté aux risques encourus.

En plus de mesurer les courants océaniques, ils peuvent également mesurer ceux de la côte, près de la côte, où l’un des phénomènes de courants les plus dangereux sur les plages sont les courants de surf ou de retour, où la direction du courant va au large jusqu’à quelques centaines mètres, et qui sont l’une des principales causes d’accidents sur les plages.

Les données fournies par les bouées lors des essais en mer servent également à calibrer et valider les systèmes d’observation au sol par satellite.

C’est le cas des programmes GEOSS ou Copernicus, qui étudient les courants et les températures de surface de la mer par satellite et qui ont besoin de données de mesure in situ pour valider les résultats.

Selon Joaquin del Río, “les tests ont eu un double objectif: d’une part, réaliser de vrais tests avec les capteurs développés, vérifier leur bon fonctionnement, du capteur à l’infrastructure de données qui permet l’enregistrement et la visualisation des trajectoires des capteurs , et d’autre part, sensibiliser le public au danger de ces courants. ”

Pour cette raison, ils ont invité les élèves de l’école secondaire Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú à évaluer le fonctionnement des bouées installées près de la côte de cette ville de Barcelone.

Dans quelques mois, ils prévoient de faire plus de tests avec un autre appareil également développé à l’UPC, l’Oceanic WAVY.