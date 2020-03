Ilunion et Amiab suivent les leaders et Las Rozas ouvre en BSR League | Sports pratiques

Le quatorzième jour de la Ligue de basketball en fauteuil roulant Il a remporté deux victoires d’Ilunion et Amiab Albacete, qui restent en tête du classement, ainsi que la première victoire de la saison IDF de Las Rozas.

L’équipe de Madrid a créé son casier de victoire après quatorze jours. Il l’a fait à la maison, à Vélez Málaga, devant le Coin dentaire Amivel.

Le premier quart et le deuxième ont été une déclaration d’intentions de Las Rozas, parti avant la pause et avec un coup d’encouragement qui lui a valu de contenir la poussée de l’équipe madrilène dans les dernières minutes.

Les 22 points du Mexicain Efraín Martínez ils étaient insuffisants pour que le Dental Corner Amivel laisse la victoire à domicile. Le plus grand succès des visiteurs a été Fernando Cantero avec 18 points et 22 rebonds.

Ilunion-Bidaideak

Le match du jour a joué à Madrid Ilunion, récent champion de la Copa del Rey, et Bidaideak Bilbao, candidat au titre.

Le match s’est passé de vous à vous entre deux des meilleures équipes de la catégorie et une égalité maximale jusqu’au dernier trimestre, qui a commencé avec un seul point d’avantage pour Ilunion.

Dans les dix dernières minutes, l’équipe madrilène a montré une plus grande habileté et profondeur du banc pour briser la puissante équipe basque qui avait en Amérique Joshua Turek à son meilleur homme avec 21 points. Le meilleur buteur du duel était les Britanniques Terry Bywater qui a ajouté 31 points pour Ilunion.

Amiab-Extremadura

Après avoir perdu la finale de la Copa del Rey contre Ilunion, Amiab Albacete Il est revenu à la compétition nationale blessé en restant aux portes du succès la semaine dernière.

Extremadura Mideba Il s’est montré comme une équipe combative et combattante qui a mis l’équipe Manchego dans beaucoup de problèmes, qui a atteint le dernier quart avec deux points de désavantage et des nerfs dans le corps quand il a vu la défaite de près.

Le plus grand succès dans les dernières minutes des locaux, parmi lesquels le Colombien s’est démarqué Jhon Edison Hernández avec 18 points, il a ralenti les esprits d’Estrémadure, dont le meilleur joueur était les Britanniques George Bates Avec 26 points.

Groupe Nord-Gran Canaria

Duel très contesté qui a joué dans le pavillon Pilar Fernández Valderrama de Valladolid Fondation North Group et ACE Gran Canaria.

L’équipe canarienne a confirmé son bon moment sportif et de jeu avec une solide victoire qui a été cimentée au dernier trimestre, dans laquelle elle a marqué 21 points.

L’Américain Jorge Sanchez, avec 24 points, il était le meilleur joueur de l’ACE Gran Canaria, tandis que le Mexicain Eduardo Geovani Prieto, avec 20, a été le plus réussi des locaux.

Zuzenak-Iberconsa

La victoire la plus confortable de la journée a été obtenue en visitant Iberconsa Amfiv dans le centre sportif d’Ariznabarra de Vitoria.

L’équipe galicienne, en retard sur le tableau de bord jusqu’à la pause, qui est venue avec dix points de désavantage, a joué dans un retour épique au cours des deux derniers trimestres au cours desquels il a marqué 42 points qui ont laissé la glace Zuzenak.

L’international espagnol Agustin Alejos, avec 31 points, il a mené la victoire d’Iberconsa avec son partenaire Salvador Sandoval, qui a enregistré 22. Le plus grand succès des locaux était Igarki Pascual avec 17 points.

Avec ces résultats, Ilunion et Amiab Albacete suivent les leaders avec 27 points suivis par ACE Gran Canaria, troisième avec 24, et Bidaideak Bilbao, quatrième avec 23. Ils clôturent le classement Fondation Vital Zuzenak avec 16 et colista Las Rozas FDI avec 15.

Résultats jour 14

Fondation Grupo Norte 64-74 ACE Gran Canaria

Fondation Vital Zuzenak 56-71 Iberconsa Amfiv

Ilunion 74-67 Bidaideak Bilbao

Amiab Albacete 72-67 Fournitures Extremadura Mideba Calero

Coin dentaire Amivel 53-59 Las Rozas

