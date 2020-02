Ilunion revalide son titre de Copa del Rey en fauteuil roulant | Sports pratiques

L’Ilunion il a atteint son dixième titre consécutif de Fauteuil roulant de basketball Copa del Rey lors de la finale disputée au centre sportif municipal Marques de Samaranch à Madrid, à Amiab Albacete par 58-65.

Le match, malgré les alternances des deux sur le tableau de bord, a été très homogène jusqu’à la pause avec deux grands protagonistes pour chaque équipe. À Ilunion a souligné Frères Zarzuela, Alejandro et Pablo, qui ont marqué respectivement 14 et 15 points à Amiab Lee Manning et Jhon Hernández Ils ont atteint les vingt premières minutes avec 10 points chacun.

Au troisième quart-temps, l’équipe de Madrid a pris les rênes de l’affrontement grâce à son meilleur buteur sous le ring et parce qu’Amiab a été inefficace en attaque avec trop de fautes dans la ligne de feu.

Avec huit points d’avance pour Ilunion, le dernier quart-temps a commencé, sans surprise malgré le fait que l’équipe Manchego ait tenté le retour et atteint quinze points dans son casier dans les dernières minutes.

L’équipe de Madrid est le club le plus titré de la Copa del Rey, qui a remporté 18 fois, les dix dernières consécutives, devant Ademi Málaga (10), le ONCE Andalucía (7), le Vierge de la rosée (4) et le ACE Gran Canaria (2)

Dans le match pour les troisième et quatrième places, il a gagné Bidaideak Bilbao à Iberconsa Amfiv pour 77-84.

Fiche technique:

58 – Amiab Albacete (14 + 20 + 9 + 15): Choudhry (17), Beard, Manning (14), Dreimuller (6) et Jhon Hernández (19) – quintette initial – Marsh (2), Brown, Lourdes Ortega et Gabriela Navarro.

65 – Ilunion (16 + 17 + 18 + 14): Pablo Zarzuela (21), Alejandro Zarzuela (21), Hawkins, Lavandeira et Bywater (12) – quintette initial – Count, Stix, Virginia Pérez, Latham (11), Diallo, Ubri et Sara Revuelta.

Arbitres: Clara Baquero, Héctor Carmona et Juan Manuel Uruñuela.

Incidents: match correspondant à la finale du basket de la Copa del Rey en fauteuil roulant disputé au Centre sportif municipal Marqués de Samaranch devant 350 spectateurs.

