Impact de COVID-19 sur l’hôpital universitaire de Stony Brook

Par Matina Douzenis

Le Stony Brook University Hospital (SBUH) – le premier centre médical universitaire de Long Island – prend des mesures proactives contre le coronavirus (COVID-19).

Les professionnels de la santé sont préoccupés par la pénurie de ventilateurs et d’équipements de protection individuelle (EPI). Lors d’une conférence de presse le 22 mars, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’il recherchait 30 000 ventilateurs supplémentaires pour les unités de soins intensifs (USI) et a demandé au gouvernement fédéral de l’aider à répondre à la demande de fournitures médicales de protection telles que masques, blouses et gants, qui sont rares.

“Nous avons des infirmières, des médecins – ces gens sont des héros – ils mettent leur vie en danger”, a déclaré Cuomo lors d’une conversation avec Wolf Blitzer de .. «Obtenez-leur au moins le bon équipement.»

SBUH a lancé un appel à dons d’EPI – y compris des écrans faciaux, des masques N95 3M 1860, des lunettes de protection, des lunettes, des lingettes désinfectantes et un désinfectant pour les mains – le 23 mars.

L’Université de Stony Brook a également commencé à imprimer en 3D des écrans faciaux médicalement conformes pour pallier la pénurie d’EPI, selon un communiqué de presse du 23 mars.

Les États-Unis sont actuellement sur la même trajectoire que l’Italie et l’Iran en termes de propagation de la maladie. L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Tom Frieden, prévient que comme l’Italie, les États-Unis pourraient se retrouver avec un système de soins de santé inondé en quelques semaines, voire quelques jours. Modéliser les mesures agressives de la Chine et de la Corée du Sud pour contenir le virus, telles que les interdictions obligatoires et les interdictions de voyager, pourrait s’avérer essentiel pour enrayer la propagation.

Selon Cuomo, l’État de New York dispose d’environ 3 000 lits de soins intensifs. Au 14 mars, 80% de ces lits étaient actuellement occupés, a-t-il déclaré.

«Comment pouvez-vous – pouvez-vous réduire le taux de propagation à un niveau que votre système hospitalier peut gérer?» Cuomo a déclaré lors d’une déclaration publique.

Stony Brook Medicine (SBM) met en œuvre plusieurs mesures pour essayer de garder une longueur d’avance sur la pression imposée au système hospitalier, selon un briefing partagé avec The Statesman.

“SBM a activé un centre de commande des incidents hospitaliers (HICS) qui se réunit deux fois par jour (virtuellement) pour entendre les rapports de presque tous les hôpitaux et services ambulatoires”, indique le briefing.

La mise à jour a souligné que HICS aide à améliorer les soins aux patients, à mieux protéger les prestataires de soins de santé et à allouer des ressources, entre autres.

Pour lutter contre la pénurie imminente de lits d’hôpital, le Stony Brook University Hospital (SBUH) «a créé trois unités de 45 lits au total au cours des trois dernières semaines pour les personnes faisant l’objet d’une enquête (PUI), avec une autre unité de 16 lits qui sera achevée sous peu, »Selon le briefing.

Les patients soupçonnés de syndrome grippal – non limité au COVID-19 – ont été désignés dans une autre zone de dépistage, où un médecin ou une infirmière en médecine d’urgence certifié par le conseil d’administration peut évaluer, conseiller et tester les patients de manière appropriée. SARS-CoV2 – le virus qui cause COVID-19 – des tests sont disponibles. SBUH n’a pas révélé le nombre de kits de test qu’elle reçoit quotidiennement.

Stony Brook Medicine entretient des relations avec deux laboratoires commerciaux – le briefing ne les a pas nommés – où ils envoient des échantillons de patients pour analyse, en plus des laboratoires Wadsworth du département de la santé de l’État de New York.

«Nous travaillons également à valider l’instrumentation pour garantir la capacité d’effectuer des tests internes», a noté le briefing. «Les tests sont la clé pour atténuer l’épidémie, et les tests sur place au point de contact amélioreront considérablement notre traitement des PUI et des patients avec COVID-19 documenté.»

Les étudiants ayant une expérience de laboratoire applicable aident avec les tests internes de réaction en chaîne par polymérase (PCR) – une technique de test utilisée pour identifier le virus causant COVID-19. M.D. et Ph.D. les étudiants participent également aux tests en laboratoire.

Les étudiants diplômés, en médecine et en soins infirmiers sont prêts à aider «lorsque [SBUH] le nombre de patients dépasse nos capacités », selon le briefing.

Afin de répondre aux besoins des patients, SBUH augmente ses services de télémédecine, avec plus de 500 professionnels de la santé traitant virtuellement des patients. Les services de télésanté comprennent la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale et la pédiatrie.

Les chirurgies et les procédures électives ont été reportées. Les opérations urgentes pour maintenir la vie progresseront comme prévu.

«Nous avons également établi et mis en œuvre des politiques de place sur les soins ambulatoires (consolidation), le tri des patients en soins dentaires (seuls les patients aigus et d’urgence seront vus), et sur les définitions du personnel essentiel et non essentiel dans les conditions actuelles, permettant, avec l’approbation du superviseur, du personnel non essentiel pour travailler à domicile », écrit SBM.