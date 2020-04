Impact Hub Madrid lance une initiative de conseil pour les entrepreneurs | Entreprendre

Afin d’aider les entreprises qui en ont le plus besoin, le réseau d’entrepreneuriat à impact Impact Hub Madrid a lancé le Impact Care Program, une initiative de conseil d’expert pour les entrepreneurs, les PME et les indépendants contre le coronavirus, qui comprend actuellement deux services: le conseil aux entreprises (fiscal, comptable et juridique) et la recherche de financement dans le cadre de COVID -19.

Il s’agit d’un programme entièrement gratuit pour les professionnels, les entreprises et les organisations qui composent le réseau d’entrepreneuriat Impact Hub Madrid., mais également ouvert aux non-membres.

Seuls les travailleurs indépendants en Espagne représentent 3,2 millions, soit plus de 16% de la population active, comme indiqué dans le rapport publié par la Fédération nationale des associations de travailleurs indépendants en décembre 2019. Et les PME totalisent 2, 8 millions en comptant les micro, petites et moyennes entreprises, selon les données de ce mois de mars du ministère de l’Industrie.

Pour la coordinatrice de cette nouvelle fenêtre d’informations financières d’Impact Hub Madrid, Carmen García, avec le programme Impact Care, ils s’adressent à “un groupe très large de la population qui intègre le muscle économique du pays. Dans ce contexte, les entrepreneurs ou dans le régime des indépendants, les startups et les petites et moyennes entreprises ont encore plus de mal à faire face à la situation faute de moyens ».

L’objectif est d’étendre ces services pour offrir un support expert en marketing et vente ou en solutions informatiques, entre autres.

Parallèlement à ce programme, Impact Hub Madrid a produit un répertoire de ressources et d’initiatives gratuites proposées par des professionnels et des entreprises de sa communauté.

Du conseil pour faire face aux nouveaux défis de votre entreprise aux idées pour améliorer le bien-être au quotidien ou les programmes de formation, cette chaîne de faveurs cherche à offrir et à obtenir de l’aide auprès des professionnels du réseau afin qu’ils puissent continuer leur activité et se connecter avec d’autres personnes pendant l’accouchement.

Parmi ces ressources, nous pouvons trouver l’assistance RH virtuelle basée sur l’intelligence artificielle, créée par Evenbytes; un cours sur l’entrepreneuriat créatif organisé par la Factoría de Industrias Creativas; expédition gratuite d’aliments biologiques via Farmidable; ou la plateforme participative qui vous permet de demander ou d’offrir de l’aide: Arrêtez la courbe.

Les avantages de rester connecté à une communauté En outre, pendant le confinement, Impact Hub Madrid a réinventé sa programmation et son contenu, avec un agenda 100% numérique qui comprend des webinaires,

formations et débats via streaming ou activités de nertworking virtuel. À partir du blog, de la newsletter et des médias sociaux, l’organisation partage des ressources utiles pour faciliter le télétravail ou les réunions à distance.

À travers le site Web Connect, où que vous soyez, le réseau d’entrepreneuriat rassemble les services et outils qui continuent de fonctionner pendant l’emprisonnement, tels que des conseils pour organiser des événements en ligne, des conseils pour des projets d’impact ou Impacteca, sa bibliothèque numérique. Et il se prépare à lancer l’application communautaire, une plate-forme mondiale pour générer des conversations, des avantages et des groupes d’intérêt parmi les professionnels d’Impact Hub dans les villes et les pays du monde entier.

Impact Hub Madrid a été un pionnier dans le secteur du coworking en Espagne et aujourd’hui, il dispose de 6 espaces dans le centre-ville dédiés à l’innovation et à l’entrepreneuriat, avec des bureaux, des espaces de travail et de loisirs partagés, des salles pour des événements ou des réunions avec les clients et un programme varié autour de l’économie d’impact et de l’entrepreneuriat.

Impact Hub Madrid est la première entreprise espagnole de coworking avec le sceau de l’entreprise durable B Corp. madrid.impacthub.net