Importante collection de céramiques Eleuterio Laguna Martín aux enchères | Communiqués

La maison de vente aux enchères en ligne Setdart aura le plaisir de vendre aux enchères l’importante collection de céramique d’Eleuterio Laguna. Cette collection sera mise aux enchères sur son portail web, au cours des mois de février et mars 2020. La sélection des lots sera mise aux enchères tous les mercredis, du 19 février de 18h00 à 19h30.

Dans cette sélection, Setdart rassemble l’importante collection d’homme d’affaires et antiquaire Eleuterio Laguna (1937-2019). La collection se compose d’un grand nombre d’œuvres d’art, dont beaucoup ont été créées par les Zuloaga. La famille Zuloaga a obtenu un haut degré de reconnaissance dans la fabrication et la décoration de céramiques, de la fin du 19e siècle jusqu’au 20e siècle. Cette renommée est la conséquence directe du travail de plusieurs membres de la famille et de la transmission du commerce entre les différentes générations. Soulignant en premier lieu Guillermo et les allemands (frères), qui ont développé leur carrière liée à la Ceramic Factory située à Moncloa, Madrid. Un autre membre de la famille, Daniel, a travaillé à Ségovie et également à Guipúzcoa. Par la suite, les enfants de Daniel ont décidé de poursuivre le métier de leur père, soulignant parmi eux le travail de Juan. La collection comprend non seulement des sculptures et des objets en céramique, mais comprend également une large sélection de peintures espagnoles du XIXe et du début du XXe siècle.

Le nom de Daniel Zuloaga (Madrid, 1852 – Ségovie, 1921) occupe une place de choix dans l’histoire de la céramique espagnole. Il a élevé un genre artisanal dans la catégorie des arts. Oncle du distingué peintre Ignacio Zuloaga, son travail s’est développé sous un double aspect: la récupération des techniques céramiques traditionnelles et l’introduction en Espagne des tendances modernistes et néo-Renaissance alors en vogue. Au fil du temps, il a créé son propre style, que les spécialistes ont classé dans le régionalisme et l’esthétique de 98. Il a également enseigné à l’École des arts et métiers de Madrid, à partir de 1889. Il était un correspondant universitaire à la Royal Academy of Beaux-Arts de Saragosse, et l’année après sa mort, il a consacré une exposition posthume au Musée d’Art Moderne de Madrid. Il est actuellement représenté au Musée qui porte son nom à Ségovie.

Légende: Cheminée; série orientaliste, Espagne, fin du 19e siècle –

Légende: Allégorie des beaux-arts et des arts décoratifs; autre série Auteur: Setdart

Légende: Buffet; autres séries de motifs, Espagne, fin du XIXe siècle – sAutor: Setdart