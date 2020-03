IMSS donnera des handicaps spéciaux pour Covid-19

L’institution a indiqué que le processus d’obtention d’un handicap peut être effectué en ligne via l’application de sécurité sociale.

L’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) accordera un Invalidité spéciale de 14 jours pour les personnes présentant des symptômes bénins infectés par Covid-19, a informé le directeur des avantages économiques et sociaux de l’institution, Mauricio Hernández Ávila.

Ceci, a-t-il souligné, “dans le but de briser la chaîne de transmission, d’éviter la circulation des personnes présentant des symptômes et une concentration dans le domaine de la santé et les bureaux de banque”.

Lors d’une conférence de presse, il a expliqué que les personnes présentant des symptômes du nouveau coronavirus devraient demander leur incapacité Application de sécurité sociale, où il leur sera demandé de remplir un questionnaire.

Cela sera examiné par le évaluation clinique.

Une fois approuvé et détaillé, l’employeur sera informé et l’assuré sera contacté pour faire une vérification de votre compte bancaire où vous recevrez une subvention de 60% sur 11 jours de votre salaire. En cas de capture au travail, a-t-il dit, ce sera 14 jours et 100%.

De plus, a-t-il indiqué, une équipe sera envoyée au domicile du patient pour éviter la contagion de ses proches, ce qui il contiendra des protège-dents, un gel d’alcool, un antiseptique bactérien, un thermomètre, une instruction sur les signes et symptômes, et une sur la façon de prendre soin d’une personne malade à la maison.

“Cela garantira une subvention économique pour les 14 premiers jours (durée estimée de la quarantaine) qui peut être prolongée en cas de symptômes d’urgence, où ils sont invités à se rendre à la clinique correspondante”, a-t-il déclaré. (Ntx.)