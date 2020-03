Inditex ferme ses magasins à Madrid, La Rioja, Vitoria et Miranda de Ebro | Entreprise

Le groupe Inditex, propriétaire de marques telles que Zara et Massimo Dutti, a décidé de fermer temporairement leurs magasins à partir de ce samedi 14 mars dans la Communauté de Madrid, La Rioja, Vitoria-Gasteiz (au Pays basque) et Miranda de Ebro (en Castille et León), pour collaborer et participer recommandations du gouvernement et arrêter l’expansion du coronavirus.

Selon des sources de Inditex, dans les autres magasins du groupe répartis dans toute l’Espagne, une réduction des horaires est établie à partir de ce samedi et sera ouverte de 10h00 à 18h00.

Dans le cas de la commune d’Igualada, dans la province de Barcelone (Catalogne), les magasins du Groupe Inditex Ils sont déjà fermés après que les autorités catalanes ont ordonné le confinement des habitants de la région.

Les boutiques en ligne de Inditex Ils sont opérationnels, comme le confirme l’entreprise.

Inditex Au cours des dernières heures, il avait déjà pris la décision de fermer les testeurs de ses magasins de Madrid, Vizcaya et La Rioja pour essayer de minimiser les risques de contagion pour ses clients et ses employés.

Le groupe Tendam (Cortefiel) ferme des magasins dans les zones les plus touchées par le coronavirus

Comme Inditex, le Groupe Tendam, propriétaire de marques telles que Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield ou Women “secret procédera à partir de ce samedi à la fermeture de ses magasins dans la Communauté de Madrid, le Pays Basque et La Rioja, pour contribuer à la protection des employés , les clients et la réduction des possibilités de propagation du Covid-19.

Les magasins en ligne Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women “secret et Fifty continueront d’être pleinement opérationnels.

En ce sens, les marques du groupe Tendam augmenteront les services liés aux achats en ligne et offriront à leurs clients la livraison gratuite et les échanges et retours autorisés jusqu’à 60 jours.

Le groupe Tendam espère que “des mesures de ce type adoptées par les entreprises, ajoutées à celles mises en œuvre par l’ensemble de la société espagnole et l’administration publique à tous les niveaux, contribuent à améliorer la situation dans les meilleurs délais”.

Tendam a ajouté qu ‘”il suivra les instructions et recommandations émises par les autorités compétentes”.

Adolfo Domínguez ferme ses points de vente au public à Madrid

Adolfo Domínguez ferme ce vendredi ses points de vente au public à Madrid comme mesure de prévention et d’engagement pour la santé publique face à la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Les magasins de la marque dans le reste de l’Espagne restent ouverts. L’entreprise suit l’évolution de l’épidémie et évaluera quotidiennement l’ouverture de ses 188 établissements dans le pays.

La marque renforce sa logistique et continuera à servir ses clients sans interruption via sa boutique en ligne (www.adolfodominguez.com).