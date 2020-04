industrie pharmaceutique perçoit une demande excessive de fournitures médicales – . Miami (51)

MEXIQUE – L’urgence de COVID-19 a provoqué une demande excessive de fournitures médicales, en particulier d’équipements de protection, c’est pourquoi les usines mexicaines travaillent triple, a averti Rafael Gual, directeur général de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique (Canifarma).

“Il y a une sur-demande où la capacité de production a été remplie et elle a dû doubler, voire tripler, et cela ne s’arrête pas là, c’est-à-dire, cela va continuer. Il y a des entreprises qui sont en” retard “, c’est-à-dire que ils ont des commandes pour bien plus que ce qu’ils peuvent produire “, a-t-il déclaré dans une interview.

Le Mexique est le huitième producteur mondial d’équipements médicaux et le premier en Amérique latine, selon Canifarma, qui rapporte un investissement annuel moyen de 38000 millions de pesos (1611 millions de dollars) dans toutes les spécialités du secteur pharmaceutique, avec 93600 employés directs.

D’une valeur de 200 000 millions de pesos (8 501 millions de dollars) pour l’ensemble du marché des équipements pharmaceutiques et médicaux, Gual a estimé la croissance du secteur jusqu’à 6% pour cette année.

Néanmoins, il a souligné que la crise des coronavirus représente également un défi en raison de la demande excessive et de la fermeture d’usines dans d’autres pays, ce qui laisse un vide dans l’importation de matières premières et d’autres produits.

“C’est l’un des défis que les entreprises doivent affronter lors des marches forcées et, malgré cela, il y a aussi une pénurie de matières premières dans certains cas. Tout cela a un impact sur l’industrie au Mexique”, a-t-il déclaré.

SECTEUR INDISPENSABLE

Le représentant de Canifarma a affirmé que l’industrie est occupée à répondre aux besoins nationaux malgré le fait que le Mexique soit le principal fournisseur de ces produits aux États-Unis, destination de 91% des exportations.

“Ce qui est produit au Mexique reste au Mexique pour le moment. Le Mexique concentre ses batteries pour couvrir ce qui est nécessaire sur le marché national et ce qui sera nécessaire à l’avenir”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement mexicain a suspendu la semaine dernière des secteurs non essentiels lors de la déclaration de l’urgence sanitaire due au COVID-19, qui a causé 332 décès et 5014 infections dans le pays, selon le rapport quotidien du 13 avril.

Bien que l’industrie médicale soit essentielle, la fabrication est si étroitement liée que cette ligne est floue, a expliqué Carlos Mortera, directeur pour l’Amérique latine de l’Association for Manufacturing Technology (AMT).

Pour cette raison, Mortera a prédit qu’il y aurait un reclassement tandis que les industries qui sont maintenant au chômage, comme celle de l’automobile, pourraient reconvertir les lignes de production pour fabriquer des équipements médicaux jugés essentiels, ce qui aiderait le secteur.

“La demande pour la production de dispositifs médicaux pour la zone régionale Amérique du Nord a augmenté à deux ou trois chiffres, les obligeant à rechercher plus d’employés, de ressources et d’associés pouvant travailler dans ces secteurs”, a expliqué le représentant d’AMT.

ADMETTRE LA DIFFICULTÉ

Annonçant l’achat de fournitures médicales en Chine pour plus de 56 millions de dollars et 5 272 fans, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a reconnu jeudi la difficulté d’obtenir ces produits à l’étranger.

“Les fans, par exemple, en ont trouvé trois sur le marché qui peuvent atteindre huit à dix fois ce qu’ils coûtent en temps normal”, a-t-il déclaré, arguant de la nécessité d’une intervention du gouvernement.

