Intelligence artificielle pour alerter les adolescents des risques de publication sur les réseaux | L’avenir

Le nouveau réseau social PESEDIA utilise des techniques d’intelligence artificielle (IA) et des jeux éducatifs pour avertir les adolescents, de manière très graphique, de la portée et des risques des informations qu’ils publieront sur leurs réseaux sociaux et même de discerner leur niveau de stress lors de l’écriture .

Développé par des chercheurs de l’Université Polytechnique de Valence (UPV), le nouveau réseau aide à utiliser correctement les réseaux, avertit de leur mauvaise utilisation et enseigne aux adolescents à protéger leur vie privée.

Ses dernières avancées, publiées dans l’International Journal of Human-Computer Studies, seront présentées ce jeudi à la première conférence de l’Institut valencien de recherche en intelligence artificielle (VRAIN) de l’UPV, selon les données auxquelles l’EFE a eu accès.

Entre autres avantages, ce nouveau réseau est en mesure d’avertir l’utilisateur de manière très graphique de la portée et des risques des informations qui seront publiées, et comprend un analyseur de contenu qui détecte les informations sensibles des utilisateurs et est capable de discerner leurs sentiments et niveau de stress lors de la rédaction de vos messages.

La chercheuse de VRAIN Estafanía Argente souligne à l’EFE que PESEDIA s’adresse principalement aux adolescents, car ils veulent qu’elle “serve de plate-forme éducative à l’utilisation des réseaux sociaux”, et explique qu’elle a été utilisée dans les ateliers des quatre dernières éditions du ‘Escola d’estiu (école d’été) de l’UPV avec des enfants de 11 à 14 ans.

“Désormais, notre objectif est de pouvoir transférer la technologie développée sur d’autres réseaux sociaux afin qu’elle puisse être utilisée non seulement par des adolescents, mais par un public plus large, qui souhaite avoir un agent personnalisé” conseiller en confidentialité “”, explique Argente.

Pour le développement de PESEDIA, la sensibilité des différentes informations utilisateur a été classée en fonction de l’âge, du nom, de la date de naissance ou du poids, et donc jusqu’à 74 variables différentes, et a également identifié les facteurs les plus pertinents qui font qu’un utilisateur accepte certaines suggestions lors de la navigation via le réseau social.

“Nous avons également développé un module qui permet aux utilisateurs d’analyser la vitesse et l’écriture des données des utilisateurs lorsqu’ils écrivent des messages dans PESEDIA, informations à partir desquelles les sentiments et les niveaux de stress de l’utilisateur peuvent être déduits”, explique-t-il.

Avec tout cela, les chercheurs ont proposé deux mécanismes de “paternalisme doux” qui offrent à l’utilisateur des informations sur le risque pour la vie privée de publier un certain contenu.

Selon Argente, ce “paternalisme doux” consiste à afficher à l’utilisateur des messages du type “le risque de confidentialité de votre message est élevé” ou “la publication peut être consultée par plus d’un millier d’utilisateurs” afin de tenter d’influencer leur décision , mais sans le limiter.

“Nous avons travaillé avec ce qu’on appelle des images” push through “montrant, par exemple, les images de profil de certains des utilisateurs que votre message pourrait atteindre, et avec des” chiffres push push “, indiquant le nombre d’utilisateurs auxquels atteindra la publication “, souligne-t-il.

PESEDIA conseille également par l’argumentation, en utilisant des mécanismes d’argumentation et de persuasion pour informer l’utilisateur sur le risque de confidentialité de leurs publications.

“Par exemple, nous avertissons l’utilisateur qu’il pourrait fournir des informations sur sa position ou sa destination, et nous pouvons lui donner davantage de raisons pour l’aider à décider de publier ou non le message en fonction de l’audience, du contenu (s’il révèle des données médicales ou personnels) et d’éventuels problèmes sociaux qui pourraient être à l’origine, par exemple, d’un message impliquant des tiers “, conclut-il.

Lors de la journée VRAIN, qui se tiendra à l’UPV School of Computer Engineering, tous les projets de l’institut dans des domaines tels que la sécurité cryptographique, la mobilité intelligente ou la biomédecine seront présentés.