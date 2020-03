Inter prend soin de la nourriture de ses joueurs lors des repas à domicile | Réseaux sociaux sportifs

Malgré l’urgence causée par le coronavirus, qui a confiné les Italiens chez eux pour limiter les infections, l’Inter Milan continue de prendre soin de l’alimentation de ses joueurs avec la livraison à domicile de nourriture, en plus des “devoirs” sportifs avec lesquels ses le modèle doit se rencontrer depuis leur domicile.

Les hamburgers au poulet, les légumes, la salade d’avocat et les muffins protéinés font partie des repas que les joueurs Inter reçoivent pendant cette période de quarantaine, après que le gouvernement italien a ordonné aux citoyens de rester à la maison et de fermer toutes les entreprises, sauf pharmacies et supermarchés.