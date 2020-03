Interdisez les défilés maintenant

Comme je l’ai proposé avant la réunion du CPAC et le serai à nouveau maintenant, il y a un danger dans les grands rassemblements et un précédent d’ignorer ce danger au détriment.

Les mesures que la Chine a prises contre le coronavirus (construire rapidement de nouveaux hôpitaux, tester un grand nombre de personnes, mettre les personnes en quarantaine rapidement et efficacement) sont clairement des choses que le gouvernement américain ne fera jamais tant que la publication d’un communiqué de presse sera considérée comme préférable.

Les plans des défilés de la Saint-Patrick et d’autres grands rassemblements doivent être soigneusement examinés. March Madness pourrait vraiment être une folie d’assister. Les conventions des partis politiques peuvent avoir encore un autre inconvénient.

Nous avons déjà vu quelque chose comme ça auparavant.

En septembre 1918, de nombreux experts de la santé ont averti que la tenue d’un grand défilé pro-guerre à Philadelphie avec des soldats infectés par la grippe au retour de la guerre pourrait créer une épidémie. Mais le directeur de la santé de Philadelphie, Wilmer Krusen, a suggéré que les gens arrêtent simplement de tousser, de cracher et d’éternuer. Problème résolu!

Malheureusement, quelque chose s’est mal passé (qui aurait pu prédire?) Et le défilé a créé une épidémie de grippe «espagnole». On l’appelait «espagnol» parce que dans les pays en guerre, toutes les nouvelles devaient être joyeuses en prévision d’une victoire et d’une gloire imminentes. L’Espagne n’est pas en guerre et les journaux y sont autorisés à faire un rapport sur la grippe. Alors que la Première Guerre mondiale était parmi les pires épisodes de violence concentrée jamais vus, la grippe qui s’est propagée dans les tranchées continuerait à tuer beaucoup plus que la guerre elle-même.

En plus de cela, le président Woodrow Wilson était l’une des personnes qui pourrait avoir été infectée à la suite du glorieux défilé de Philadelphie et de la propagation de la maladie. Lorsqu’il se rend à Paris pour négocier le traité de Versailles, après avoir promis au monde une paix durable sans vengeance contre l’Allemagne, il passe le voyage malade dans sa chambre d’hôtel. Les Britanniques et les Français, en l’absence de Wilson, ont créé un traité qui punissait brutalement l’Allemagne et avaient sur le champ des observateurs avisés prédisant la Seconde Guerre mondiale.

Nous ne savons pas que Wilson avait la grippe, mais c’est tout à fait possible. Nous ne savons pas qu’il aurait essayé et réussi à tenir ses promesses s’il n’avait pas été malade, mais c’est tout à fait possible.

Par coïncidence, l’OTAN est maintenant engagée dans des répétitions de guerre massives – les plus importantes depuis des décennies – à la frontière de la Russie, appelées «Defender 2020». La Finlande a abandonné ces préparatifs de la Troisième Guerre mondiale au motif que les jeux de guerre pourraient propager le coronavirus. Il faut avoir des normes, je suppose.

Nous devrions envisager de développer prochainement quelques normes.