Interjet travaille avec le gouvernement du Mexique pour couvrir ses dettes et nie la crise | Entreprises mexicaines

La compagnie aérienne Interjet travaille avec le gouvernement fédéral pour couvrir les dettes impayées et exclut “catégoriquement” la crise, comme l’ont annoncé certains médias, a annoncé vendredi la compagnie aérienne.

<< Comme le chef du Ministère des communications et des transports (SCT) du Mexique, Javier Jiménez Espriú, a informé la compagnie aérienne, elle a conclu divers accords avec le gouvernement pour couvrir les dettes, notamment celles des aéroports et des services auxiliaires (ASA), Services de navigation dans l'espace aérien mexicain (Seneam) et le système d'administration fiscale (SAT) ", a déclaré la compagnie aérienne dans une lettre envoyée à l'Agence EFE.

Fin février, l’organisation mexicaine contre la corruption et l’impunité (MCCI) a publié un article garantissant que cette société devait plus de 3 000 millions de pesos (plus de 150 millions de dollars) à différentes instances fédérales.

“Dans le cas de cette entreprise, il y a une dette, comme les autres, et la gestion est en cours pour que, conformément à la loi, ils paient leurs impôts”, a confirmé plus tard le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de la conférence du matin.

Cependant, Interjet a déclaré vendredi que les informations MCCI sont “inexactes”, car la société a effectué des paiements en attente en temps opportun.

“La compagnie aérienne a effectué des paiements en temps opportun aux différentes entités de l’administration publique fédérale”, a déclaré la compagnie et a catégoriquement nié qu’elle soit en crise.

“Rien n’est plus éloigné de la situation actuelle de l’entreprise”, a-t-il ajouté.

Il a également dénoncé l’existence d’une “campagne” qui vise “à discréditer notre compagnie aérienne et à en générer une mauvaise image devant les utilisateurs, avec des signes qui manquent de toute subsistance”.

L’importance d’Interjet, fondée en 2005 à Mexico, est qu’elle dessert plus de 15 millions de passagers chaque année vers 55 destinations dans 10 pays, avec une situation financière inconnue car les derniers résultats qu’elle a rapportés datent du premier trimestre 2019 .