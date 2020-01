Intermon appelle le gouvernement à placer le secteur des soins au centre | La société

Oxfam Intermón a appelé le nouveau gouvernement à placer le secteur des soins au centre de ses politiques sociales et à aligner les droits des travailleurs domestiques sur ceux des autres.

L’ONG a lancé lundi son rapport sur les inégalités mondiales dans le cadre du Forum de Davos, dans lequel elle dénonce que ce type de travail est principalement réalisé par des femmes et des filles: celles de plus de 15 ans qui le font sans recevoir de rémunération s’élèvent à moins de 10,8 milliards de dollars par an, un chiffre qui triple la taille de l’industrie technologique mondiale.