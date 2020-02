Internacional et Barcelona sont installés dans les groupes E et A des Libertadores | Réseaux sociaux sportifs

Barcelone et l’International ont avancé ce mercredi en phase de groupes de la Copa Libertadores après avoir respectivement battu Cerro Porteño et Tolima Sports, tandis qu’en Coupe d’Amérique du Sud, ils se sont qualifiés pour la deuxième phase Liverpool, Bahia, Huachipato et les Lanús.

L’Equatorien de Barcelone n’a eu aucune pitié sur la colline de Porteño, qu’il a battu à Asunción 4-0 avec un doublé de Fidel Martínez, le tireur du tournoi avec 8 buts, et s’est installé dans le Groupe A des Libertadores dans lequel ils sont indépendants de Valle, actuel champion d’Amérique du Sud; Flamengo, champion des Libertadores 2019 et junior colombien de Barranquilla.