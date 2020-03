Internet vous fait-il défaut?: 7 conseils simples pour surmonter les erreurs de connexion pendant la mise en quarantaine par covid-19

En raison des mesures d’isolement social et de la quarantaine établie dans de nombreux pays par le coronavirus, les professionnels du monde entier travaillent à domicile.

Cela nécessite évidemment plus d’Internet que d’habitude.

En passant plus de temps à la maison et en utilisant notre réseau pour la visioconférence, la recherche et l’utilisation de services de streaming, il y a un risque que notre connexion està plus lent et cela ne fonctionne pas dans un état optimal.

Bien que davantage d’efforts aient été annoncés par les fournisseurs d’accès Internet du monde entier pour répondre à l’augmentation de la demande, il existe des pratiques qui peut se faire à la maison pour s’assurer que le réseau ne tombe pas en panne aux moments les plus importants.

1. Utilisez un câble au lieu d’une connexion sans fil

Il ne fait aucun doute qu’il est beaucoup plus confortable d’utiliser tous nos appareils sans fil.

Cependant, si vous travaillez à domicile sur un ordinateur, vous pouvez envisager connectez-le directement au routeur avec un câble au lieu d’utiliser le réseau sans fil.

Selon l’Ofcom, le régulateur britannique des communications, l’utilisation d’un câble Ethernet garantit une connexion plus rapide et plus sûr.

Ces câbles sont relativement bon marché, avec un prix moyen de 10 $. Ils peuvent être trouvés même pour moins cher.

Si vous utilisez Internet sans fil, la position du routeur est essentielle. BBC / .

2. Mettez le routeur dans la meilleure position possible

Plusieurs fois, nous choisissons de placer le routeur dans la position la plus esthétique possible dans notre salon, mais cela ne signifie pas qu’il est au bon endroit.

Ce n’est pas un hasard si le logo du signal wifi est formé par des ondes de choc.

Ces ondes sont distribuées sous la forme d’une sphère, donc tout obstacle peut empêcher le signal de nous atteindre à ses meilleures performances.

Les murs, les meubles et les fenêtres peuvent être des obstacles, mais aussi d’autres appareils tels que des téléphones, des lampes, des haut-parleurs et des téléviseurs.

L’Ofcom recommande donc de placer le routeur loin de ces appareils et conseille même n’utilisez pas le micro-ondes Lorsque nous faisons des appels vidéo, regardons des vidéos en ligne ou effectuons une tâche vitale qui nécessite Internet.

3. Assurez-vous que vos appels vidéo sont nécessaires

Réfléchissez-y à deux fois s’il est vraiment nécessaire que tous vos appels professionnels passent par des applications de vidéoconférence.

Ces nécessitent plus d’efforts de connexion et peut entraver le fonctionnement du réseau.

En utilisant l’application Zoom, vous pouvez organiser des réunions de travail ou assister à des cours. BBC / .

Dans des applications comme Zoom et Skype vous pouvez désactiver la caméra si vous ne présentez pas ou ne dirigez pas la réunion à ce moment-là.

Cela sera apprécié non seulement par votre réseau, mais aussi par les autres membres du ménage qui font du télétravail.

4. Mieux répartir les heures de travail

L’un des avantages du travail à domicile est que, sauf si nous avons une date limite pour remettre un rapport ou si nous avons une réunion prévue, nous pouvons organiser notre horaire différemment.

Nous pouvons donc travailler un plus grand nombre d’heures après les heures pourboire dans lequel la plupart des gens utilisent Internet.

Considérez également si vous avez besoin du réseau pour toutes les activités que vous faites. Vous pouvez avoir besoin d’Internet pour collecter certaines informations, mais vous pouvez être hors ligne pour écrire un rapport ou organiser un tableau dans Excel.

5. Déconnectez les appareils que vous n’utilisez pas

On passe de l’ordinateur au mobile, du mobile à la tablette, de la tablette à la console de jeu … et en chemin on oublie de les déconnecter, ça sature notre réseau.

C’est une bonne idée se déconnecter d’Internet ou passer en mode avion ces appareils que nous n’utilisons pas afin de garantir des performances maximales dans ceux dont nous avons besoin.

Réduisez la qualité de lecture des vidéos YouTube et vous saturerez moins la connexion. BBC / .

6. Réduit la qualité de la vidéo en streaming

Lorsque nous lisons une vidéo en ligne, beaucoup de données sont utilisées.

Surtout maintenant que nous avons de plus en plus de qualité de reproduction à notre disposition.

Sur YouTube, par exemple, vous pouvez contrôler la résolution des vidéos. Une lecture de qualité inférieure réduira la saturation de la connexion et aidera le réseau mondial à fonctionner dans un état optimal pour tout le monde.

7. Appelez votre fournisseur si vous en avez besoin

Si pour une raison quelconque votre connexion Internet pose problème, vous pouvez toujours appeler votre fournisseur particulier pour obtenir des conseils.

Souvent, il n’est pas nécessaire qu’un technicien vienne chez vous et les réparations peuvent être effectuées en suivant des procédures simples que votre opérateur peut indiquer.

BBC

Visitez notre couverture spéciale