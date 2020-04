Intur ne tient pas compte des recommandations de l’OMS et promeut un festival de musique pour l’été

Le régime Daniel Ortega, par le biais de l’Institut nicaraguayen du tourisme (Intur), promeut le “Summer Music Fest 2020”, un programme pour cette semaine sainte où il invite les Nicaraguayens à participer aux activités récréatives qu’ils ont préparées dans différents centres touristiques du pays. Ceci au milieu de la crise internationale causée par la pandémie de Covid-19, qui fait déjà plus d’un million de personnes infectées dans le monde et plus de 51 mille morts.

Avec cette invitation, Intur ignore les directives générales fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Et le seul avertissement que les autorités du régime font lors de la promotion du programme sur leurs réseaux sociaux est: “Profitons de cet été avec responsabilité et prudence”.

Cinq cas positifs ont déjà été confirmés au Nicaragua, dont un est décédé, un a été libéré et trois restent hospitalisés. Il reste 12 cas suspects. Le gouvernement n’a pas publié de chiffres sur le nombre de tests Covid-19 effectués à ce jour dans le pays.

Le programme Intur, qui commencerait le 9 avril et se terminerait le 12 avril, comprend des concerts avec des groupes nationaux, à la présentation de clowns, comédies, numéros culturels et groupes à Pochomil, La Boquita, Xilonem, Grenade, Xiloá et El Trapiche, le les spas les plus populaires du pays.

Parmi les principales recommandations de l’OMS figurent l’éloignement social, l’interdiction des événements massifs, le fait de rester chez soi autant que possible et la mise en quarantaine des pays. Au Nicaragua, puisqu’il n’y a pas de mesure étatique, ce sont les citoyens qui ont décidé de prendre leurs précautions, ainsi qu’une partie de l’entreprise privée.

La principale recommandation est de vous laver les mains constamment avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.

