investir dans les soins de santé au lieu de poursuivre la militarisation

L’IPB appelle à une réduction spectaculaire des dépenses militaires en faveur des soins de santé et de la satisfaction des besoins sociaux

La plus ancienne ONG de paix au monde, l’IPB, lauréat du prix Nobel, a appelé les dirigeants mondiaux du G20 qui se réunissent via des moyens virtuels cette semaine à venir pour envoyer un message de paix et de solidarité au monde alors qu’ils font face à l’urgence sanitaire mondiale.

C’est le moment d’ouvrir une nouvelle page dans les relations mondiales pour mettre de côté les tensions géopolitiques, mettre fin aux guerres par procuration, pour un cessez-le-feu dans ces nombreux conflits à travers le monde qui entravent tous un effort de solidarité mondiale.

Nous devons lever l’ombre de la guerre et de la confusion militaire qui a entaché la coopération mondiale ces dernières années et œuvrer pour que règne un esprit de paix et de solidarité.

Le BIP a longtemps attiré l’attention du monde sur la vitesse croissante de la course mondiale aux armements.

Nos communautés paient un prix élevé pour une course aux armements qui a détourné des ressources des besoins essentiels de santé et de bien-être de la population.

Nous payons tous un lourd tribut pour un leadership défaillant et des pratiques mal placées dictées par le marché qui ont affaibli nos moyens de faire face à cette urgence, qui a frappé le plus durement les plus faibles.

Stress lié aux soins de santé

Nous constatons maintenant les conséquences d’un sous-investissement dans les infrastructures de santé, les hôpitaux et le personnel.

Les hôpitaux sont surchargés, les infirmières sont épuisées, les matériaux sont rares et les décisions de vie et de mort sont prises quant à savoir qui peut et ne peut pas avoir accès au nombre limité de respirateurs disponibles. Les médecins et les infirmières sont handicapés par l’irresponsabilité des décisions politiques et économiques passées.

Partout dans le monde, les systèmes de santé atteignent les limites de leur force et le personnel héroïque de première ligne subit une pression énorme.

L’urgence du coronavirus montre dans quel état d’affaiblissement nos sociétés se trouvent pour protéger les personnes: un monde motivé par la financiarisation, la valeur pour les actionnaires et l’austérité a affaibli notre capacité à défendre le bien commun et a mis la vie humaine en danger à l’échelle mondiale.

Les employés qui craignent de perdre leur emploi et leur revenu sont tentés de se rendre au travail malades. Les personnes âgées sont vulnérables et ont besoin d’aide. Le virus frappe les plus faibles les plus durement.

La privatisation, les mesures d’austérité, le système néolibéral ont amené les services de santé locaux, régionaux et nationaux au bord de l’effondrement.

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de médecins travaillant dans le système de santé a été réduit d’un tiers dans les pays d’Europe occidentale.

En Italie, le budget de la santé a été réduit de 37 milliards d’euros ces dernières années.

L’OMS prévient que nous ferons face à une pénurie de 18 millions de travailleurs de la santé d’ici 2030.

Les municipalités ont un besoin urgent de soutien afin d’augmenter les effectifs disponibles. Et maintenant, ces politiques font des ravages, en particulier là où les hôpitaux ont été massivement fermés ces dernières années (ou privatisés au profit des riches), et dans certaines régions (en particulier rurales), cela a limité les soins de base.

Nous pouvons déjà tirer des leçons pour l’avenir:

La santé est un droit humain pour les jeunes et les moins jeunes, pour toutes les personnes dans toutes les régions du monde.

Les soins de santé et les soins infirmiers ne doivent jamais être réduits ou subordonnés à la recherche du profit par le biais de la privatisation.

L’importance du travail décent pour tout le personnel de santé et l’investissement continu dans leur éducation et leur formation.

Le temps d’un contrat social mondial

Au fur et à mesure que chaque heure passe, l’ampleur de la crise devient plus claire.

Cette semaine, l’OIT a rendu compte des conséquences sur le marché du travail:

Une perte potentielle de 25 millions d’emplois, soit plus que ceux perdus lors de la crise financière de 2008.

La pauvreté au travail devrait augmenter considérablement, ce qui pourrait toucher jusqu’à 35 millions de personnes supplémentaires.

Les pertes de revenus pour les travailleurs pourraient atteindre 3,4 billions de dollars.

Nous soutenons les efforts du mouvement syndical aux niveaux mondial, régional et national dans son appel à un nouveau contrat social.

Nous appuyons leur appel à des mesures et des ressources économiques pour protéger les emplois, les revenus, les services publics et le bien-être des personnes.

Cela nécessite un engagement de la part du monde des affaires pour garder les gens au travail et le soutien qu’on leur promet de recevoir de leurs gouvernements doit être subordonné à leur adhésion au contrat social pour la sécurité de l’emploi et les revenus.

G20: Priorité au désarmement

Le monde dépense 1,8 billion de dollars en dépenses militaires chaque année et devrait dépenser 1 billion de dollars en nouvelles armes nucléaires au cours des 20 prochaines années.

Les exercices militaires mondiaux coûtent plus d’un milliard de dollars chaque année, et la production et les exportations d’armes sont en augmentation dans les principales économies du monde.

Le G20 ne peut pas balayer ces faits sous le tapis. Les dépenses militaires sont 50% plus élevées aujourd’hui qu’à la fin de la guerre froide. Il s’élève à 1,8 trillion de dollars américains par an, alors que l’OTAN exige de nouvelles augmentations de ses membres.

Le G20 est responsable de 82% des dépenses militaires mondiales, représente la quasi-totalité des exportations d’armes et détient 98% des bombes nucléaires du monde sur leur territoire collectif. Le G20 est une plateforme partagée qui rassemble les intérêts des principaux acteurs de la course mondiale aux armements.

De plus, des milliards sont dépensés pour la recherche militaire, de l’argent qui serait mieux investi dans la santé et les besoins humains et la recherche pour aider à lutter contre le changement climatique mondial.

La militarisation n’est pas la bonne voie à suivre pour le monde; il alimente les tensions et augmente le potentiel de guerre et de conflit et aggrave les tensions nucléaires déjà accrues.

Néanmoins, l’architecture politique qui a été mise en place pour contrôler l’expansion nucléaire et le désarmement est ignorée, voire affaiblie.

Le Bulletin de l’horloge du jour du destin 2020 des scientifiques atomiques publié en février était de 100 secondes à minuit – le plus proche de minuit dans son histoire de 70 ans – et cette pandémie mondiale a poussé la seconde main encore plus près.

Les dirigeants mondiaux doivent remettre le désarmement et la paix au centre de l’élaboration des politiques.

Les dirigeants mondiaux doivent élaborer un nouveau programme de désarmement, qui comprend l’interdiction des armes nucléaires. Nous appelons à nouveau les gouvernements à adhérer au TPNW.

Sans cela, nous handicapons notre lutte contre les futures pandémies de santé, pour éradiquer la pauvreté, la faim, pour fournir une éducation et des soins de santé pour tous, ainsi que la réalisation des objectifs de l’ODD 2030.

Le désarmement est l’une des clés de la grande transformation de nos économies, pour que les êtres humains et non le profit soient les plus valorisés; les économies dans lesquelles les défis écologiques – surtout la crise du changement climatique – seront résolus et la justice sociale mondiale sera poursuivie.

Avec le désarmement, la mise en œuvre des ODD, un contrat social mondial et un nouvel accord de paix vert mondial, nous pouvons relever les défis de la pandémie de coronavirus.

Nous savons par l’histoire de notre propre organisation et de nombre de nos organisations membres que dans de telles crises, la démocratie doit être défendue avant tout, et elle doit être défendue contre des États de plus en plus autoritaires.

Nous appelons à une culture de la paix. Un chemin pacifique signifie que nous avons besoin d’une stratégie mondiale, d’un contrat social mondial et d’une coopération mondiale pour assurer un soutien mondial aux populations. Ce sera la solidarité humaine du 21e siècle – pour et avec le peuple.

L’IPB est désireux et capable de travailler à l’établissement de cette voie pacifique – en collaboration avec des partenaires du monde entier.

C’est pourquoi nous disons qu’une initiative du G20 pour passer d’une culture de militarisation à une culture de paix est à la fois urgente et nécessaire.