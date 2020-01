Irene Lozano remplace María José Rienda à la tête du CSD | Sports pratiques

Madrid Irene Lozano, l’actuel secrétaire d’État d’Espagne Global, sera nommé secrétaire d’État aux Sports au Conseil des ministres qui se tiendra mardi, ont-ils informé Efe Fontaines Moncloa.

Lozano (Madrid, 17 juin 1971), écrivain et journaliste, a repris le secrétariat de Global Spain le 11 octobre 2018. Il remplacera l’ancienne conseillère sportive de Grenade María José Rienda, Première femme dans cette position. Ce sera le quinzième secrétaire d’État au sport de la démocratie.

Depuis octobre 2018, elle était secrétaire d’État d’Espagne Global, nouvelle dénomination de Marque Espagne, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Lozano a rejoint les listes du PSOE au Congrès en tant que indépendant dans la position de numéro quatre aux élections générales du 20 décembre 2015, bien qu’il ait démissionné pour se présenter à nouveau lorsque les élections se sont répétées quelques mois plus tard, déjà en 2016.

Elle avait été adjointe entre 2011 et 2015 par UPyD et porte-parole de ce groupe dans les commissions des affaires étrangères, de la coopération internationale au développement, de la défense, du contrôle parlementaire de RTVE et de ses sociétés et de l’Union européenne.

Il a fondé et dirigé l’école de philosophie pratique “The Thinking Campus” et a été professeur d’éthique professionnelle au CUNEF, ainsi que membre du Conseil du Conseil européen des relations étrangères (ECFR).

Diplômé en linguistique de l’Université Complutense de Madrid. Lozano a remporté le Prix d’Essai Espasa (2005) pour son livre “Les langues en guerre” et a collaboré avec le président du gouvernement Pedro Sanchez dans l’écriture de son livre “Resistance Manual”, dans lequel Sánchez raconte sa carrière politique. Il a été écrit, selon le président, “à quatre mains” avec Lozano et a été publié en février 2019

Parmi les tâches auxquelles elle devra faire face en tant que secrétaire d’État, le développement d’un nouveau Droit du sport, dont le projet est déjà en phase de débat entre les groupes politiques et les organisations concernées.

Règne, un an et demi au pouvoir

À son tour María José Rienda Il quitte le secrétaire d’État après un an et demi à la tête du Conseil supérieur du sport (CSD), dans lequel il a conclu le projet de nouvelle loi approuvé par le gouvernement, négocié entre la Fédération de football et la Liga pour renouveler son accord de coordination et a défendu la promotion des sports féminins et inclusifs.

La première femme et la première athlète qui a présidé le corps quitte le corps à la veille du Jeux de Tokyo, pour lequel l’Espagne compte déjà 182 places et après avoir assisté à des réalisations récentes telles que le handball européen, le water-polo féminin et l’argent masculin et des mois avant la sixième Coupe Davis et la Coupe du monde de basket-ball masculin.

practicodeporte@efe.com