Irene Lozano vante les valeurs du sport face à l’urgence sociale | Sports

Irene Lozano, présidente du Conseil Supérieur des Sports (CSD), s’est adressée ce vendredi à toutes les fédérations sportives “face à l’urgence sociale et sanitaire” que connaît l’Espagne à cause du coronavirus et a salué les valeurs du sport et de l’unité pour gagner “ensemble” le match.

“Il y a quelques heures, le président du gouvernement a annoncé que demain un conseil des ministres extraordinaire décrétera l’état d’alarme. Demain, nous connaîtrons également les mesures spécifiques qui l’accompagneront”, a déclaré Lozano dans une lettre publique.