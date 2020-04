Isa Serra, sur sa phrase: “Je répéterais absolument tout ce que j’ai fait” | La politique

Après avoir été condamnée à 19 mois de prison pour les délits d’agression contre l’autorité, les blessures et dommages mineurs lors d’une manifestation contre une expulsion en 2014, la porte-parole d’Unidas Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isa Serra, défend que les accusations portées contre contre lui, ils sont “faux”, et il déclare: “Je répéterais absolument tout ce que j’ai fait, et je continuerai de le faire”.

Dans un entretien avec Efe, Serra se déclare “absolument innocent” des crimes qui lui sont attribués par une peine qu’il qualifie de “exemplaire” et “injuste”, et pour laquelle il n’envisage pas de démissionner, comme le PP et les citoyens l’ont déjà demandé. .

“Je ne vais pas démissionner (…) nous sommes en politique pour défendre les droits de l’homme et essayer que, des institutions, nous avancions vers un pays avec plus de justice sociale, et je crois que ce qui se faisait ce jour-là dans cette expulsion c’était pour défendre les droits de l’homme, c’est ce que je fais dans les institutions », explique le parlementaire.

Et il ajoute: “Je démontre ma décence, précisément, en restant ferme face à une attaque comme celle-ci, et en étant fidèle à ce que je crois, à la vérité et à mes convictions politiques, pour lesquelles les personnes qui ont voté pour moi m’ont placé dans les institutions “

LE JUGEMENT

L’arrêt de la Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) condamne Serra à 19 mois de prison et à l’exclusion du droit au suffrage passif, et inflige également une amende de 2 400 euros, en plus des 5 250 euros d’indemnisation pour deux policiers blessés lors de la tentative d’arrêter cette expulsion dans le quartier madrilène de Lavapiés.

“Je ne m’attendais pas à cette peine et la réalité est qu’elle m’a surpris”, admet le député.

Serra, qui envisage de faire appel de la peine devant la Cour suprême (TS), estime que le tribunal n’a pas respecté sa “présomption d’innocence”, en supposant “la déclaration de trois policiers” et en rejetant “toutes les preuves documentaires” fournies par sa défense.

Elle regrette également que la doctrine appliquée par le TSJM la rend “responsable de tout ce qui s’est passé ce jour-là” pour avoir “soi-disant collaboré dans un groupe” dont elle affirme “qu’elle ne faisait pas partie”, ce qui “crée un terrible précédent”, à son avis, concernant le droit de manifester.

Le tribunal, qui l’a acquittée du crime de désordre public, estime qu’il est prouvé que Serra faisait partie du groupe de personnes qui, à l’issue de l’expulsion, ont réprimandé et insulté les policiers en poste dans la région, au point de les obliger à retourner se protéger du barrage d’objets projetés sur eux.

“Les accusés, en plus d’avoir insulté les agents, ont également poussé et jeté des objets contondants sur eux”, expliquent les magistrats, qui rappellent qu’à la suite de ces épisodes, deux agents municipaux ont été blessés.

La phrase dit que “l’accusée, s’intégrant dans les groupes de personnes (…) qui ont réprimandé, insulté et harcelé les agents, a fait des insultes dirigées contre les agents en général, ainsi qu’en particulier contre un policier municipal”.

À cela, elle a dit: “Vous êtes accro à la cocaïne”, “Mauvaise mère, enculé, avec tout ce pour quoi nous, les femmes, nous nous sommes battus, vous perdez tout, vous ne voulez même pas vos propres compagnes”, tandis qu’à un autre agent, elle a adressé des phrases comme “Fille de pute, pute, pute; que tu baises toute la police municipale”; “Dommage, si j’étais ton fils, je devrais te prendre une arme et te tirer dessus.”

“Ce sont des insultes qui me paraissent scandaleuses et que quiconque me connaît sait que je ne l’ai pas dit”, explique Serra, qui insiste sur le fait que les vidéos fournies par sa défense au procès la montrent “avec une attitude paisible et calme”.

Concernant la sanction de disqualification, Serra comprend qu’elle n’est pas rétroactive, elle s’appliquerait donc “à l’avenir”. “En tout cas, il reste beaucoup à faire pour les prochaines élections, et je ne suis pas sûr non plus que je souhaite me présenter”, a-t-il ajouté.

“LA SITUATION S’USURE”

Serra reconnaît que la situation qu’il a connue ces derniers jours, ainsi que la “haine et la tension” qu’il observe dans l’environnement politique, “s’épuise” et lui fait “réfléchir à beaucoup de choses”, mais estime “qu’il fait un pas en arrière” Cela signifierait «donner trop» à ceux qui «ont intérêt» à ce que Podemos «cesse d’être dans les institutions».

Bien que, dans leur sentence, les juges du TSJM indiquent clairement qu ‘”un représentant de la classe politique n’a pas été jugé pour le fait d’être politique” et qu’il n’a pas été un “bouc émissaire” présumé, puisque d’autres personnes ont été condamnées, Serra insiste sur le fait qu’elle voit “un intérêt politique” dans une décision qui “ne serait pas comprise” si elle n’était pas à Podemos.

Et il censure la “résistance” du pouvoir judiciaire “à toute avancée démocratique”, affirmant que dans ce domaine la transition était “très superflue ou très faible” et qu’elle applique la “discipline sociale” au lieu de “garantir l’exercice des droits par partie de la citoyenneté. “

Quant à sa demande frustrée de retirer l’agrément, à l’égard de laquelle les juges ont rappelé dans la phrase qu’il exigeait la démission de son statut parlementaire, Serra souligne que l’agrément “ne bénéficie pas” car “si un juge politisé juge une personne de Podemos n’est pas la même chose que si elle juge une personne du PP “.

Si sa demande ne prospère pas devant le TS, la parlementaire affirme qu’elle continuera à se défendre “jusqu’au dernier endroit où elle le pourra”, que ce soit la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des droits de l’homme, et souligne: “Je vais respecter la peine quand je dois le respecter, mais je ferai de mon mieux parce que la phrase est différente. “

Enfin, concernant la polémique soulevée après que le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a protesté contre la condamnation, le député commente qu’il est “absolument respectable” qu’un membre du pouvoir exécutif critique le pouvoir judiciaire.