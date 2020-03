Isabel Pantoja: “Je préfère être libre et faire ce que je veux” | Culture et divertissement

Avec un nouvel album en herbe qui sortira à l’automne, Isabel Pantoja revient. “Un peu différent”, à son avis, mais dans sa version la plus réelle et la plus libre, sans liens avec aucune maison de disques après 50 ans de carrière, “pour chanter ce que l’on veut”.

“J’ai enregistré l’album que je voulais enregistrer, celui dont j’avais envie, avec des chansons que j’ai toujours aimées. Je suis heureux, car il sortira à l’automne et pour moi c’est une bénédiction, de ne pas être accroché ou signé avec n’importe quelle maison, parce que à mes 50 ans artistiques, ils ne m’ont rien résolu. Je préfère être libre, jamais mieux dit, et faire ce que je veux “, a-t-il annoncé à Efe.