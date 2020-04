Isabel Sola, chercheuse du CSIC: “Le vaccin contre les coronavirus mettra des mois à arriver”

Jusqu’à l’obtention d’un vaccin contre le coronavirus, une tâche dans laquelle il se concentre surCentre National de Biotechnologie du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CNB-CSIC), le conseil principal de la virologue Isabel Sola pour éviter la contagion est de bien se laver les mains autant de fois que nécessaire. Il attend actuellement l’autorisation ministérielle de prototyper ce virus, qui peut devenir une maladie courante pendant les hivers.

Ce scientifique navarrais qui dirige le plus important laboratoire de coronavirus d’Espagne appelle au calme, suggère de fuir lecanulars sur le Covid-19 circulant sur les réseaux sociauxet elle regarde avec prudence l’Afrique, où bien qu’elle n’ait signalé que deux cas, l’épidémie peut faire des ravages réduits au silence par des services de santé très médiocres.

-Comment sont les investigations auxquelles vous participez avec des scientifiques allemands, américains et chinois pour trouver un vaccin contre le coronavirus?

-Nous voulons reconstruire le virus et nous attendons les autorisations duMinistère de la transition écologiquepouvoir le manipuler, car il est dangereux pour l’homme.

-Alors, quand aurons-nous le vaccin?

-Une fois le prototype du vaccin créé en laboratoire, nous devrons le tester sur des animaux pour confirmer son efficacité et enfin nous commenceronsessais cliniqueschez l’homme. Il faudra plusieurs mois pour arriver.

-Le coronavirus faisait-il partie de la nature avant que nous, les humains, ou est-ce une mutation d’un autre micro-organisme existant?

-Les coronavirus se trouvent dans la nature dans des réservoirs naturels, et le plus courant est celui dechauves-souris. De là, ils peuvent être transmis à d’autres animaux ou directement à l’homme.

– Que s’est-il passé dans ce cas?

-Il doit y avoir un animal intermédiaire que nous n’avons pas identifié et qui l’a transmis à l’humain. L’hypothèse qu’il existesauté directement de la batte est peu probablecar maintenant ils hibernent.

-Une fois que le virus est déjà en Espagne, quelles recommandations générales donnez-vous à la population?

-Lavez-vous très bien les mains car c’est un virus quiaéroporté. Lorsque nous toussons, éternuons ou parlons, de minuscules particules de salive sont libérées dans lesquelles elle peut parcourir quelques mètres et atteindre notre corps.

“Il faut très bien se laver les mains car c’est un virus qui se transmet par l’air”

– Qu’est-ce qui vous inquiète le plus: le coronavirus ou le virus de la peur?

-Le coronavirus est réel et c’est pourquoi nous recherchons un vaccin. Lele virus de la peur est quelque chose de gratuit qui circule de façon incontrôlableet qu’il doit être vacciné avec des informations véridiques, fuyant les canulars.

-Est-il temps d’aller à la pharmacie à la recherche d’un masque?

– Ce n’est pas nécessaire et tous ne sont pas efficaces contre un risque biologique comme celui-ci. Il doit être utilisé dans des situations spéciales et toujourscouvrant parfaitement le nez et la bouche, qui sont les voies par lesquelles le virus pénètre dans l’organisme.

Isabel Sola, debout, regarde un microscope dans un laboratoire CNB-CSIC.

-Pourquoi le virus est-il plus meurtrier en Chine qu’en dehors de ce pays?

-Le taux de mortalité dépend de la population infectée et des conditions sanitaires pour éviter ou non la mort. Dans le80% des infectés, le virus présente des symptômes bénins, dans les 20% restants, ils peuvent être plus graves et peuvent être mortels dans un pourcentage de 2%.

-Combien de temps cette épidémie peut-elle se propager?

-Si les mesures de confinement sont efficacesL’isolement sera réalisé comme cela a été fait avec le SRAS en 2002. Il a commencé en Chine en novembre et les derniers cas se sont produits en avril 2003.

-Flu A est déjà dans le catalogue normal de la grippe. Le coronavirus fera-t-il partie de notre microfaune habituelle pendant les hivers?

-Il pourrait s’agir d’un virus saisonnier qui apparaît en hiver et disparaît au printemps.

“Ce pourrait être un virus saisonnier courant en hiver”

-Quel risque réel y a-t-il qu’il mute pendant cette pandémie et devienne une version plus dangereuse?

-Peu. Virusils peuvent muter et sont plus mortelsau début, mais ensuite ce qu’ils veulent, c’est survivre et se multiplier. S’il tue toute la population, il meurt.

-Presque toutes les nouvelles grippes qui deviennent une épidémie (aviaire, H1N1, grippe A) viennent d’Asie €

-En Asie, ce saut à l’espèce humaine semble se produire dansmarchés à risque, avec des animaux vivants et sans contrôle sanitaire.

-Avec le grand nombre de Chinois travaillant dans des projets industriels en Afrique, pourquoi ne connaît-on que deux cas de contagion?

-La Chine a appliquémesures de confinement très strictespour empêcher les gens de partir. Il se peut également que les systèmes de surveillance échouent dans ces pays africains.

Est-ce pour cela qu’il n’y a pratiquement aucune référence aux coronavirus dans les pays africains?

-Lorsque l’OMS a déclaré l’urgence mondiale, elle l’a fait en pensant àpays les moins avancésque le nôtre. La possibilité qu’il se propage à travers l’Afrique inquiète tout le monde.

-Que devons-nous apprendre de cette pandémie?

-Ces virus font partie de la nature. Puisque nous connaissons ce risque, nous devonsl’esprit ouvert pour analyser si nous avons un rhume ou un virus de ce typeet dans ce cas, isolez-vous et appelez le médecin.

.