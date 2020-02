Isak: “Nous méritions de gagner” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant suédois de la Royal Society, Alexander Isak, auteur de deux des quatre buts de l’équipe de San Sebastian à Santiago Bernanéu, a déclaré, malgré la reconnaissance des troubles survenus dans les dernières minutes, que le classement de ceux d’Imanol Alguacil pour les demi-finales de la Copa del Rey étaient totalement méritées.

“C’est incroyable. Nous savions que pour atteindre la finale, nous allions devoir affronter de très bonnes équipes et aujourd’hui nous avons joué avec l’une des plus fortes et loin de chez nous, donc malgré le fait qu’à la fin nous puissions échapper au jeu, je pense que nous avons eu une bonne réunion et que nous méritions de gagner “, a déclaré Isak dans des déclarations à DAZN.