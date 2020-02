La présence d’Isco Alarcón et Marcelo au Real Madrid sont les nouveautés les plus marquantes des onze de Zinedine Zidane contre Levante, qui jouera avec Roger Martí et José Luis Morales en attaque.

De plus, l’entraîneur madrilène a laissé sur le banc l’un de ses incontestés cette saison tout comme l’Uruguayen Fede Valverde, ainsi que Ferland Mendy, pensant peut-être aux durs duels de la semaine prochaine contre Manchester City et Barcelone.