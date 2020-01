Isona Passola: Nous sommes au pire moment de notre histoire audiovisuelle | La culture

La présidente de l’Académie du cinéma catalan, Isona Passola, a déclaré aujourd’hui que, si le monde “filme plus audiovisuel que jamais”, la Catalogne est au “pire moment” de son histoire récente en matière de tournage. de films, séries, animations ou documentaires.

Passola, qui est venu pour souligner que le moment est “tragique”, a été adressé directement aux dirigeants politiques du gala de remise des prix Gaudí, notamment au ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, et au ministre de la Culture, Mariàngela Vilallonga, à qui elle a demandé un plus grand investissement dans la culture.