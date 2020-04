Israël commence son retour à la normale aujourd’hui | La société

Avec un nombre modéré de personnes touchées par rapport à une grande partie du monde (171 décès et un peu plus de 13 000 personnes infectées), Israël considère que la pire phase de la pandémie de coronavirus est terminée et commence aujourd’hui (jour ouvrable dans ce pays) un retour échelonné dans le monde. normalité.

Les rues de villes comme Jérusalem, Tel-Aviv ou Modiin ont commencé avec le mouvement des voitures et des personnes. Les cafétérias et les restaurants ont rouvert, et font également partie du commerce de détail, après des semaines de restrictions sévères qui ont même atteint des couvre-feux pendant deux vacances de la Pâque (Pâque).

Dans le centre de la partie ouest de Jérusalem, comme les rues piétonnes Yafa et Ben Yehuda, vous pouviez voir des magasins de restauration rapide, des bijoutiers, des opticiens ou des boutiques de souvenirs avec des employés nettoyant et préparant la réouverture des locaux après leur fermeture le 15 mars. . Le tourisme, cependant, prendra du temps pour revenir, car les vols sont encore limités et le secteur est paralysé dans le monde entier.

Les gens qui ont marché dans les rues – beaucoup moins qu’en temps normal – ont essayé de se distancier des autres et presque tous portaient des masques faciaux, après l’annonce qu’ils seront condamnés à une amende de 200 shekels (environ 50 euros) s’ils ne les portent pas.

En plus des magasins d’alimentation et de restauration, les meubles, les articles ménagers, l’électricité, les communications, les librairies, les laveries et les magasins d’équipements sportifs peuvent ouvrir dès aujourd’hui, à condition qu’ils soient dans la rue. Ceux des magasins de vêtements, de chaussures et de jouets devront attendre une phase ultérieure. Les centres commerciaux, où il y a une plus grande concentration de personnes dans un espace fermé, ne peuvent toujours pas ouvrir.

Le flux des transports publics, qui avait été faible avec des restrictions, augmente également.

L’un de ceux qui s’apprêtaient à reprendre l’activité ce matin est Simón Atias, cuisinier et propriétaire de la Pizzería 770, dans le centre-ville. Il explique qu’il a ouvert l’entreprise il y a un an et qu’au cours du dernier mois et demi, son chiffre d’affaires est tombé à 20% de la normale. Mais il est optimiste et espère reprendre progressivement son élan.

“Nous apprenons également de cette situation. C’est difficile pour tout le monde”, dit-il avec optimisme à Efe alors qu’il nettoie et organise son établissement pour le rouvrir demain, lundi, et qu’au début, il ne vendra que des plats à emporter.

Il avait trois employés, mais étant donné la situation financière précaire, il travaillera seul au cours des prochaines semaines.

Un autre endroit où ils aspirent à retrouver la normalité est le bar-restaurant Nocturno, emblématique des concerts live qu’il organise presque quotidiennement.

“Le mois dernier, nous avons dû annuler 40 événements”, déplore le propriétaire de la section locale, Amit Schetcher, dans des déclarations à Efe, qui est convaincu que le secteur peut augmenter et que le gouvernement autorise l’accès des clients dans les bars et restaurants avec certains conditions de mai.

Dans les entreprises et l’industrie, 30% de la main-d’œuvre est autorisée à aller travailler, avec un maximum de dix personnes, mais davantage peuvent être employées si elles ont le “label violet”, qui est obtenu de manière “autorégulée”. Autrement dit, les entreprises sont réputées pour s’accorder à elles-mêmes conformément aux réglementations, mais mentir à ce sujet sera considéré comme un crime.

Pour l’avoir, les entreprises doivent désigner une personne responsable du coronavirus, s’assurer que les normes d’hygiène et de distance sont respectées (deux mètres entre les personnes), prendre la température à l’entrée, faciliter le transport des employés, qu’il n’y a pas plus de deux travailleurs chacun 20 mètres carrés, fermer une zone commerciale s’il y a quelqu’un infecté et interdire la concentration de personnes dans les cuisines et les aires de repos.

Au niveau familial et éducatif, à partir d’aujourd’hui, l’enseignement spécial est autorisé en groupes de trois enfants au maximum, jusqu’à trois familles pourront partager les services de garde et tout le monde pourra sortir pour faire du sport en binôme.

En ce qui concerne la liberté de culte, le nombre de personnes qui peuvent prier en dehors des synagogues, des églises ou des mosquées est porté à 19, pour autant qu’elles portent toutes des masques faciaux et respectent la distance de deux mètres entre elles.

Le ministère israélien des Finances a annoncé aujourd’hui que dans deux semaines, d’autres restrictions seront levées, à condition que le nombre de personnes infectées reste stable. “C’est le début, si nous continuons à voir des tendances positives, j’espère qu’après le jour de l’indépendance (29 avril), nous pourrons rouvrir tous les magasins, en respectant les nouvelles restrictions (sur l’hygiène et la distance sociale)”, a déclaré Shaul Meridor, directeur de la Direction de la budgétisation de ce ministère.

Aujourd’hui, la mobilité est également étendue à 500 mètres de la maison, qui était limitée à 100 et les mariages et funérailles de moins de 20 personnes seront autorisés.

Israël a décrété la fermeture partielle de l’activité économique, l’exigence de quarantaines et d’autres mesures préventives à la mi-mars, avant que le pays n’enregistre le premier décédé, le 21, et avec moins de deux cents infections.

Joan Mas Autonell et Ana Cárdenes