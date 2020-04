Israël honore la mémoire des victimes de l’Holocauste avec des événements virtuels | En vedette | Édition Amérique

Aujourd’hui, le jour du Souvenir de l’Holocauste trouve la plupart des Israéliens en quarantaine. Beaucoup honorent la mémoire des six millions de Juifs exterminés par le nazisme à travers des cérémonies et des événements virtuels où la mémoire les rapproche plus que la distance ne les sépare.

Comme le reste des survivants de l’Holocauste, Abraham Roth, 92 ans, n’a plus beaucoup de Yom HaShoah (jour de l’Holocauste) devant lui. C’est peut-être pour cela qu’il lui est si douloureux de voyager ce jour-là, où Israël se souvient des victimes année après année, mis en quarantaine à la maison, uniquement avec son soignant, et loin de ses quatre enfants et onze petits-enfants, son héritage et symbole de son triomphe contre les nazis.

“Cette situation me rappelle d’horribles souvenirs de l’Holocauste, car à ce moment-là, pendant plusieurs mois, j’étais également isolé et enfermé”, confie-t-il à Efe, alors qu’il se souvient du temps qu’il a passé dans le ghetto de son Amsterdam natal puis au domicile d’une famille qui l’a caché. avec ses proches et leur a sauvé la vie.

Abraham est l’un des 189 500 survivants de l’Holocauste vivant dans le pays aujourd’hui et, avec une moyenne d’âge de 84 ans, fait partie de la population la plus exposée à la pandémie de coronavirus.

La première victime mortelle en Israël par COVID-19 était, en fait, une survivante de la Seconde Guerre mondiale, alors que, seulement dans une maison de soins infirmiers du sud, sept personnes décédées sont arrivées dans le pays après s’être échappées des nazis. .

Dans ce contexte, les actes multiples et émotifs dans lesquels de moins en moins de témoins de la tragédie sont honorés chaque année, en même temps qu’ils se souviennent de leurs proches décédés et racontent leurs histoires aux jeunes, ont été perturbés par la pandémie et, Grâce aux efforts de petits-enfants patients et de grands-parents tenaces, ils sont passés du face à face au format virtuel.

L’événement central en Israël a généralement lieu au Musée de l’Holocauste à Jérusalem, Yad Vashem, où des centaines de personnes, y compris des jeunes, des soldats et des survivants, se rassemblent, chantent l’hymne, une prière de deuil et des torches lumineuses pour maintenir vivante la flamme de mémoire.

A cette occasion, un Yad Vashem fermé au public a produit une cérémonie audiovisuelle, enregistrée les jours précédents et au cours de laquelle, outre des discours et des chants, six survivants ont allumé une torche chacun, un pour chaque million de Juifs tués par le Nazis.

Le musée a également organisé une campagne internationale où il a invité le public à enregistrer lui-même la lecture des noms des victimes et à les diffuser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RecordandoDesdeCasa.

Une autre des traditions les plus caractéristiques de cette commémoration est le soi-disant Zikarón BaSalón, ou commémoration dans la salle, et consiste en une série de réunions dans des maisons à travers le pays où un ou plusieurs survivants racontent leurs expériences devant des familles ou des groupes de jeunes.

Cette dynamique a également trouvé un moyen de faire face à l’isolement et à l’isolement et, grâce à des plates-formes virtuelles, a réussi à connecter les intervenants et le public, qui chantait, priait, parlait et riait ensemble face aux difficultés technologiques qui mettaient à l’épreuve leur tradition mais échouaient les éloigner.

À cette date, en outre, des milliers de jeunes Israéliens se rendent en Pologne, plus précisément dans les camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau, dans le cadre de la marche éducative pour la vie, où tous les survivants Yom HaShoáh et des jeunes du monde entier parcourent le Trois kilomètres et demi qui séparent ces deux champs et que cette fois cela n’a pas pu se faire.

“Ça a été très difficile pour moi et ça me fait mal de ne pas pouvoir être là, car j’ai dans mes veines l’obligation de faire le maximum pour la mémoire du défunt”, explique Baruch Adler à Efe, qui en plus d’être vice-président de la Marche pour la vie est fils d’un survivant.

Au lieu du voyage annuel, ils ont organisé des activités telles que la création d’un mémorial virtuel composé de plaques avec des dédicaces de personnes du monde entier, qui a été projeté sur les portes de Birkenau, a-t-il expliqué, et a reconnu être préoccupé par l’ignorance croissante de l’Holocauste et ce qu’il désigne comme une augmentation de l’antisémitisme pendant la pandémie en raison de la lente réaction des communautés juives ultra-orthodoxes.

“Je suis désolé car cela aurait pu être évité, mais cela montre qu’il ne faut pas beaucoup pour que l’antisémitisme se propage. La flamme est là, et elle se propage facilement, nous devons donc éduquer les gens afin qu’ils sachent qu’il est très facile d’y arriver à des circonstances qui provoquent quelque chose comme l’Holocauste. ”

