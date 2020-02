Izaro, numéro 2 des ventes chantant en basque: “L’oreille est comme le palais” | Culture et divertissement

Certes Izaro Andrés, ou Izaro sans plus (comme il publie habituellement ses albums), a réussi à faire de la limonade avec cet hiver musical dans lequel son quatrième album studio a réussi à faire ses débuts dans le numéro 2 des ventes alliant modernité et folklore, ainsi que paroles en espagnol, anglais et basque.

“La langue basque n’a plus de complexes et maintenant il est plus facile de l’étendre en tant que langue musicale. J’ai réalisé que les limites de la langue sont dans l’esprit plutôt qu’à l’extérieur. Il y a beaucoup de gens qui par exemple écoutent des chansons en anglais sans savoir comment le comprendre”, dans une conversation avec Efe cet interprète et compositeur de Gascogne pour qui “l’oreille est comme le palais, il faut le faire”.