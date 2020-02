Iztapa et Comunicaciones sont à égalité et mènent tous les deux la Clausura du Guatemala | Réseaux sociaux sportifs

Le duel des entraîneurs argentins d’Iztapa et des Communications, Ramiro Cepeda et Mauricio Tapia, respectivement, a fini par égaler deux buts ce dimanche et a quitté les deux en tant que leaders du tournoi Clausura 2020 de football guatémaltèque.

Il y a eu un duel de retours dans la rencontre qui a conduit le Colombien Bladimir Díaz et les Mexicains Agustín ‘el Tin’ Herrera et Carlos Kamiani Félix face à face et dont le point a servi aux deux équipes à ajouter huit points au classement, au-dessus du Siquinalá, qui est tombé samedi lors de sa visite à Xelajú.