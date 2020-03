Jackson Browne teste positif pour le coronavirus

(.) – Jackson Browne a révélé à Rolling Stone qu’il avait récemment testé positif pour le coronavirus. Le chanteur de 71 ans veut que tout le monde fasse ce qu’il a fait, qu’ils se sentent en bonne santé ou non.

Il a affirmé qu’il était en quarantaine lorsqu’il a commencé à se sentir malade et a souligné que, avec tant de personnes qui ne sont probablement pas dépistées, il est important d’être éloigné des autres, d’autant plus que les personnes peuvent être porteuses et asymptomatiques.

“Ils n’ont aucun symptôme, mais ils pourraient l’avoir et ils pourraient le transmettre”, a déclaré Browne à Rolling Stone dans le rapport, également publié sur son site officiel.

«C’est ce que les jeunes lecteurs doivent comprendre: ils doivent participer à la proposition mondiale de stopper la propagation. Cela signifie ne pas aller nulle part, n’avoir de contact avec personne, ne voir personne », a déclaré le chanteur.

Browne a déclaré que le test avait été effectué après une température élevée et une petite toux, avant que plusieurs États n’ordonnent de rester à la maison.

Bien qu’il ne sache pas d’où il a attrapé le virus, Browne a déclaré qu’il était récemment au gala de charité Love Rocks NYC à New York, qui a le plus grand nombre d’infections à coronavirus aux États-Unis. Même un expert en santé publique de la Maison Blanche a conseillé à quiconque a récemment quitté la ville de se mettre en quarantaine pendant deux semaines afin de juguler la pandémie.

Le chanteur a dit qu’il se sentait bien, tout en récupérant à la maison: “Mes symptômes sont vraiment légers, donc je n’ai besoin d’aucun type de médicament, et je n’ai certainement pas besoin d’hospitalisation ou de quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré.

Browne a également réitéré un avertissement aux jeunes: “Ils ont besoin de savoir partout où ils peuvent être moins susceptibles de l’obtenir, mais ils doivent être traités.”

“Ils peuvent propager cette maladie en ne la prenant pas au sérieux”, a expliqué le chanteur légendaire. “Ils peuvent le transmettre à quelqu’un en supposant qu’ils n’auront aucun effet négatif par eux-mêmes et qu’ils peuvent donc continuer à faire la fête et aller où ils veulent. Ce n’est tout simplement pas vrai. Ils doivent comprendre que tout le monde fait partie de la réponse. »

