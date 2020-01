Jaime Alguersuari, du bruit du moteur au silence du désert | Réseaux sociaux sportifs

Jaime Alguersuari (Barcelone, 29 ans) était à son époque le plus jeune pilote à concourir en Formule Unio, avec seulement 19 ans, et pour accélérer il s’est consacré de 2009 à 2015, quand il s’est arrêté pour toujours pour ne pas revenir. Il en a marre “d’une entreprise où les pilotes sont passés d’employés à clients” et maintenant, réinventé pour la musique en tant que DJ, il s’inspire du désert d’Arabie saoudite en participant à la série Titan.

“Cette course pourrait utiliser une musique romantique et excitante comme celle de Memories of Africa”, explique Alguersuari au camp d’Aja Mountain, loin du luxe asiatique du monde élitiste de la F1.