Jaime Ruiz Sacristán, président du BMV, est décédé; avait COVID-19

Le président du conseil d’administration de la Bourse mexicaine (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, est décédé ce dimanche.

«Les directeurs et le personnel envoient nos condoléances à leur famille et à leurs amis, nous regrettons cette perte sensible. Repose en paix », a rapporté la bourse ce dimanche dans un compte Twitter.

Avec une profonde tristesse, nous vous informons que le président Jaime Ruiz Sacristán, président de son conseil d’administration, est décédé aujourd’hui.

Les administrateurs et le personnel adressent nos condoléances à sa famille et à ses amis, nous regrettons cette perte sensible.

Repose en paix.

Le 13 mars, le BMV avait signalé que Ruiz Sacristán, 70 ans, avait été infecté par le nouveau coronavirus et qu’il resterait chez lui pendant deux semaines, selon les instructions de son médecin.

Les médias locaux avaient rapporté le cas de Ruiz Sacristán, mentionnant qu’il n’avait pas été présenté à la Convention bancaire nationale, une réunion annuelle entre banquiers et hommes d’affaires qui a lieu à Acapulco, Guerrero.

Ruiz Sacristán était une ancienne connaissance du système financier mexicain: il a été le fondateur de la banque Ve por Más et a dirigé l’Association des banques du Mexique (ABM), qui regroupe les institutions du secteur.

