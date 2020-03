Jalisco manque de vie nocturne pour prévenir les infections – Telemundo Miami (51)

GUADALAJARA, Jalisco – L’État de Jalisco, l’un des plus visités par les touristes nationaux et étrangers, n’a plus de vie nocturne depuis mercredi, dans une tentative du gouvernement dirigé par Enrique Alfaro d’empêcher la propagation du COVID-19.

Pour cela, après avoir été publiée dans le journal officiel de l’État de Jalisco, la clause de fermeture totale s’applique aux casinos, boîtes de nuit, salles de fêtes et / ou événements, ainsi qu’aux clubs, bars, cantines ou similaires.

“A Jalisco, nous sommes prêts à empêcher une propagation massive du COVID-19, mais si vous restez à la maison, nous sommes déjà de l’autre côté. Si nous le rejoignons en équipe, nous irons de l’avant”, a expliqué le gouverneur.

La disposition d’Alfaro, qui a déjà été notifiée aux 125 maires de l’État, comprend des recommandations pour renforcer les mesures d’hygiène et de nettoyage dans les cinémas, les restaurants et les gymnases telles que le nettoyage et la désinfection des endroits fréquemment utilisés (garde-corps et poignées de porte, entre autres) .

Cette décision n’a pas été facile, mais ce qui semble exagéré aujourd’hui sera insuffisant demain.

Enrique Alfaro, gouverneur de Jalisco

“En ce qui concerne les cinémas, les restaurants et les gymnases, les mesures de nettoyage devront être renforcées, ainsi que la réduction de l’afflux de personnes: dans le cas des cinémas allant jusqu’à 50% et 25% dans les restaurants, en plus de rechercher une entre un et deux mètres par personne “, écrit Alfaro sur ses réseaux sociaux.

Voyez ce que les experts disent sur la façon dont nous devrions instantanément nous couvrir de toux ou d’éternuements.

Pour ces mêmes établissements, le décret propose également de préparer une solution à 1% de chlore et 99% d’eau, soit 10 millilitres de chlore par litre d’eau pour nettoyer et désinfecter les surfaces et objets d’usage courant.

Les établissements doivent maintenir l’environnement propre et aéré et, si possible, avec un ensoleillement suffisant.

