Javi Guerra et Marta Galimany, champions et minima de marathon d’Espagne pour Tokyo | Sports pratiques

Javier Guerra et Marta Galimany ont été les grands protagonistes de la matinée dans la Marathon de Séville grâce à leurs championnats extraordinaires en Espagne et, surtout, que les deux ont atteint le minimum pour être aux prochains Jeux de Tokyo 2020.

Séville il a été montré à nouveau dans toute sa splendeur, dans une édition spectaculaire dans laquelle tous les objectifs que l’organisation s’était fixés, c’est-à-dire les records de test et Minimums olympiques de l’espagnol.

Javi Guerra a remporté une victoire spectaculaire, a réalisé sa meilleure marque de tous les temps grâce à 2: 07.28, un temps qui lui a valu de se proclamer champion d’Espagne et d’atteindre le minimum pour disputer ce qui sera son premier Jeux, un prix plus que mérité pour le meilleur marathonien national de la dernière décennie.

“Ce sera le glaçage parfait à ma carrière et un prix après la malchance que j’avais il y a quatre ans “, a-t-il expliqué peu après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Aroa Merino et Mercedes Pila ils ont complété le podium féminin, mais les deux ont atteint plus de sept minutes de la fabuleuse Galimany,

Ben Daoud, deuxième

Et c’est que sa victoire s’est forgée dans les derniers mètres, après une dure bataille contre Hamid Ben Daoud, qui a enduré le rythme de la guerre jusqu’au dernier moment. “Je préparais cette journée depuis quatre mois, j’étais très mentalisé et tout s’est très bien passé.”

Ben Daoud est arrivé en deuxième position tandis que Ivan Fernandez fermé le podium national également en baisse de 2 heures et 10 minutes, un beau record pour un athlète opéré il y a un peu plus de deux ans des deux tendons d’Achille.

Le résumé est que Javi Guerra rejoint Dani Mateo, qualifiée pour les Jeux grâce à sa dixième position lors de la dernière Coupe du monde à Doha, d’être au Marathon de Sapporo, tandis que la troisième place sera choisie par la Fédération nationale.

Dans la catégorie féminine, le grand protagoniste de la journée a été l’extraordinaire Marta Galimany, qui a gagné gros, a brisé tous ses rivaux nationaux et a atteint l’objectif du minimum pour les Jeux grâce à un temps final de 2: 29.11.

Dès qu’il a atteint l’objectif, il a tenu à remercier l’excellent travail de son lièvre, Pablo Villalobos, qui l’a amenée à la même ligne d’arrivée. Le marathon national, qui était le grand favori, est proclamé champion d’Espagne pour la première fois, tandis que Javi Guerra a déjà trois couronnes.

Les deux enregistrements de tests

Le succès de l’athlétisme espagnol a été total dans une fantastique édition du Marathon de Séville, avec une journée ensoleillée et une température élevée pour le 14 000 courageux qui ont rempli l’asphalte de la capitale de l’Espagne et qui ont quitté et atteint le Marche des délices.

En outre, Séville c’est seulement derrière Valence en ce qui concerne la vitesse des marathons espagnols. Les garçons et les filles ont battu les records de test. Dans la catégorie masculine, l’Éthiopien l’a fait Mekuant Ayenew, qui a gagné avec 2: 04.46, abaissant le record précédent en près de deux minutes, tandis que chez les femmes, l’Ouganda Juliette Chekwel, débutante en marathon, a surpris tous ses rivaux en s’imposant en 2: 23.14.

