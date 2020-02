Javier Bardem, face au défi de jouer au Mexique marqué par la démence | Culture et divertissement

L’acteur espagnol Javier Bardem est apparu aujourd’hui à la Berlinale devant “The Roads Not Taken”, un film qui se bat pour les ours du festival et dans lequel le défi de jouer un homme marqué par la démence a été rejoint en discutant avec Accent mexicain, quelque chose de «plutôt foutu», a-t-il avoué.

Il a été aidé dans ce rôle par sa co-star, la Mexicaine Salma Hayek: “Chaque matin, il est venu en disant ‘Viva Mexico bastards”, a expliqué l’actrice en riant, ce qui était la conférence de presse la plus populaire à ce jour de ce festival.