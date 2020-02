Javier Fernández reçoit la médaille du mérite sportif “Ciudad de Zaragoza” | Réseaux sociaux sportifs

Le patineur à la retraite Javier Fernández a reçu la médaille du mérite sportif “Ciudad de Zaragoza” lundi dans le cadre du Gala sportif de Saragosse, dans lequel les athlètes les plus remarquables de la capitale aragonaise sont reconnus, en l’occurrence en 2019.

Javier Fernández a été champion du monde en 2015 et 2016 et bronze à deux autres reprises, bronze aux Jeux Olympiques de Pieonchang, sept fois champion d’Europe et huit d’Espagne, en plus d’obtenir de nombreux prix dans des tournois internationaux.