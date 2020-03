«Je ne peux pas mettre en quarantaine, je ne peux pas m’isoler»: AMLO

Jusqu’à présent, au Mexique, il y a une situation contrôlée, sans débordement du Covid-19, grâce aux mesures appliquées pendant trois mois, a déclaré le président.

Bien que ceux qui n’ont pas de fonction de service de base ne fréquentent plus le gouvernement fédéral, dans son cas, il est en contact direct avec les citoyens, a déclaré le Président Andrés Manuel López Obrador.

“Je ne peux pas mettre en quarantaine, je ne peux pas m’isoler”, a-t-il déclaré.

Cependant, assuré qu’il respecte le protocole du ministère de la Santé (Ssa) et a exhorté l’ensemble de la population à se conformer à ces dispositions parce que c’est pratique.

“Jusqu’à présent, il y a une situation contrôlée, il n’y a pas de débordement de coronavirus«C’est conforme à ce que prévoient les techniciens, médecins et spécialistes et cela est dû aux mesures appliquées depuis trois mois, avant tout autre pays», a-t-il déclaré vendredi matin lors de la conférence.

Il a réitéré qu’un autre avantage du Mexique est que la conduite du plan contre le coronavirus a été laissée aux médecins et spécialistes.

“Nous demandons à l’époque que les politiciens, ceux qui ne sont pas des experts, ceux qui n’ont aucune connaissance du comportement de cette épidémie, n’interviennent pas. Que nous nous limitions, car une déclaration, une erreur peut causer des dommages », a-t-il dit.

“Nous devons éviter le protagonisme, le jaunissement et bien sûr les mensonges et les mensonges qui ont été présentés “, a-t-il ajouté.

«Toujours dans le cas du secteur privé, on leur a demandé que les adultes plus âgés aient immédiatement des permis et bénéficient d’un salaire et d’avantages sociaux; et hier soir, il leur a été recommandé que si leurs travailleurs n’exécutaient pas un travail d’urgence, nécessaire, ils pouvaient également nous aider, qu’ils se voient accorder un congé payé et des prestations jusqu’au 19 avril comme première mesure “, ajouté.

Il continue ses tournées

López Obrador a annoncé que ce vendredi, il serait à Bahía de Banderas pour superviser un travail et qu’il se rendra plus tard à Tijuana.

“Je ne vois personne, il n’y a pas de concentration maintenant ou à l’aéroport. Celui qui vient me voir à l’aéroport est parce que mes adversaires l’ont envoyé, carrément, parce qu’ils en sont capables et plus encore, pour que les médias qui ne veulent pas de nous puissent avoir la note: «il y a le président qui donne le mauvais exemple, il y a le président qui mange dans un restaurant quand ce restaurant devrait être fermé et le président a continué », a-t-il dit.

“Non, cette auberge n’a pas de limites pour fournir le service, c’est ce que vivent les gens qui y travaillent. Rien d’autre avec les soins, la distance saine, les tables, la façon dont les choses sont arrangées “, a-t-il ajouté.

“Je vais de même à Tijuana, je suis dans la baie de Banderas pour superviser les travaux, je vole de Vallarta à Tijuana, je ne veux personne à l’aéroport de Tijuana car il y en a aussi qui veut être candidat d’un parti conservateur qui chaque jour est Il se consacre à nous attaquer, un supposé représentant des hommes d’affaires, le directeur de Coparmex, qui ressemble à un secteur du PAN, veut être candidat et chaque jour doit nous attaquer “, a-t-il dit.

Lors d’une éventuelle cessation de ces tournées de travail dans les Etats du pays, le président a indiqué qu’il évaluerait la situation. et qu’à partir de là, il prendra des décisions.

“L’important est l’équilibre entre le médical et la protection de l’économie populaire”, a-t-il déclaré.

“Il y a des pays où ils peuvent arrêter l’économie parce qu’ils ont une économie formelle forte, nous héritons de la moitié de la population survivant de l’économie informelle”, a-t-il conclu.