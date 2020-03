“Je suis un soldat dans cette bataille et j’ai peur”, explique un médecin

NEW YORK, NY – 24 MARS: Des médecins testent le personnel hospitalier avec des symptômes pseudo-grippaux pour COVID-19. L’hôpital St.Barnabas dans le Bronx a installé des tentes pour trier les éventuels patients COVID-19 à l’extérieur avant qu’ils n’entrent dans la zone principale des services d’urgence le 24 mars 2020 à New York. (Photo de Misha Friedman / .)

(.) – “J’ai très peur”, a déclaré mon patient alors que mon cœur battait la chamade. Elle n’était pas la seule.

Au moment où j’écris ces lignes, la pandémie de coronavirus a atteint plus de 580 000 cas dans le monde, aux États-Unis. il a dépassé la Chine dans la majorité des cas et continue de progresser.

Je suis un médecin résident travaillant au SUNY Upstate Medical School Hospital à Syracuse, New York. J’étais mentalement prêt à voir ces cas dans notre hôpital, mais ce que j’ai vu au cours des deux dernières semaines, en tenant compte de ce que nous savons jusqu’à présent sur ce virus, m’a changé.

En tant que médecin, nous sommes prêts à écouter calmement, comprendre et valider l’anxiété de nos patients. Dans diverses rencontres, nous sommes formés pour gérer ces situations afin que nos patients se sentent reconnus et soulagés après avoir eu une conversation avec eux.

Mais de temps en temps, une interaction se produit qui laisse un impact indélébile.

Ma première rencontre avec un patient positif à Covid-19 est quelque chose que je n’oublierai jamais. Ils l’avaient admise trois jours auparavant et m’avaient demandé de l’évaluer, car ses besoins en oxygène avaient considérablement augmenté. Alors que je me tenais dans sa chambre, mon cœur a battu. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais j’avais peur.

Avec un souffle haletant, elle m’a dit à quel point tout le monde avait été gentil avec elle à l’hôpital. Je l’ai remercié. Après l’avoir examinée, je lui ai dit que nous devions lui donner un tube – insérer un tube dans sa gorge – pour lui faire respirer plus facilement, et elle a répondu en disant qu’elle avait très peur. Je lui ai pris la main et lui ai dit qu’il fallait du courage pour faire ce qu’il faisait.

Elle m’a demandé d’appeler son mari, qui a été mis en quarantaine à la maison après avoir été testé positif, et de lui dire qu’elle l’aimait beaucoup. J’ai fait ce qu’elle avait demandé et il m’a demandé si je pouvais lui dire la même chose.

Quatre jours plus tard, il est décédé d’une grave insuffisance respiratoire, malgré une thérapie médicale de soutien. Quand j’ai entendu la nouvelle, je suis passée de l’anxiété à la panique et finalement à l’accepter. Je pense que mon anxiété provient de trois causes: l’imprévisibilité clinique de la maladie, sa transmissibilité élevée et, surtout, le fait de ne pas pouvoir soulager la détresse de mon patient.

Depuis lors, chaque fois que j’entre dans la chambre d’un patient peut-être infecté par covid-19, j’ai peur, j’ai peur d’infecter d’autres patients, mes collègues ou mes proches.

Les prestataires de soins de santé supportent et oublient même le coût émotionnel du travail. Si vous rencontrez l’un d’entre nous dans le couloir, vous oublierez peut-être un instant que nous sommes en pleine pandémie. Nous entrons au travail, souriants, calmes et sereins. Je passe mes jours de congé à démystifier les mythes sur ce virus avec ma famille et mes amis proches.

Nous projetons tous une version de nous-mêmes vers le monde extérieur, une version insensible à l’incertitude, même si nous savons tous que nous avons peur.

Cet acte de galanterie a un coût personnel profond. Des émotions écrasantes vous enlèvent de petites parties de vous sans que vous le sachiez, conduisant à une agitation refoulée et finalement, pour certains, à l’épuisement. Nous ne montrons pas nos vulnérabilités au monde, car nous pensons que cela provoquerait plus de panique à l’extérieur.

Il est tout à fait justifié d’être dépassé. Mais nous savons que la panique et le chaos ne peuvent jamais accompagner le médecin lorsqu’il traite un patient mourant ou qu’il fait face à une pandémie.

Pendant ces périodes, nous revenons à quelque chose qui nous rend humains. Quelque chose sans rapport avec cette pandémie qui nous unit. Des chansons chantées sur les balcons, comme beaucoup de détenus en Italie l’ont fait pour faire face et faire preuve de solidarité, aux dons aux hôpitaux, offrir de l’aide aux prestataires de soins de santé, rester à la maison et maintenir la distance sociale. Tout cela nous dit que chacun de nous fait sa part. Je trouve mon salut en écrivant.

Il y a de quoi s’inquiéter au milieu de l’augmentation de l’incidence, de la haute transmissibilité, des modalités de traitement peu concluantes, de la pénurie possible d’équipements de protection individuelle, du ralentissement de l’économie et du chômage dans ce monde, auxquels vous et moi sommes confrontés. . Mais si nous prenons un jour à la fois, concentrons-nous calmement sur notre rôle dans ce combat, alors nous pouvons voir la lumière au bout de ce tunnel, et probablement bientôt.

Je suis un soldat dans cette bataille, je me bats contre moi et je vous demande de vous battre avec la vôtre. Respirez et continuez à vous battre.

