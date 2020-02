Jeff Bezos achète le manoir le plus cher de Los Angeles de l’histoire | personnes

Le fondateur et président d’Amazon, Jeff Bezos, a battu des records en achetant une résidence à Beverly Hills (États-Unis) pour 165 millions de dollars, la plus chère de l’histoire du comté de Los Angeles, où résident de nombreuses célébrités.

La maison, également la plus chère de tout l’État de Californie, est une villa conçue en 1930 comme résidence du premier président des studios Warner Bros, Jack Warner, et entre autres luxes, elle possède son propre parcours de golf à neuf trous, Ils ont rapporté aujourd’hui des médias financiers et de divertissement tels que The Hollywood Reporter.