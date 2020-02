Jeremy Irons et Bérenice Bejo, un jury engagé pour la 70 Berlinale | Culture et divertissement

L’acteur britannique Jeremy Irons, sa collègue franco-argentine Bérenice Bejo, ainsi que le cinéaste brésilien Kleber Mendoça Filho, ont comparu devant la Berlinale en tant que jury engagé, avant le défi de rechercher «l’ours» du festival.

“Nous sommes fiers. Nous savons que nous sommes confrontés aux talents les meilleurs et les plus innovants du cinéma”, a déclaré l’acteur britannique vétéran, tandis que Bejo a déclaré: “C’est ma première en tant que membre d’un jury international. J’ai confiance en mes collègues les plus expérimentés pour l’assumer.”