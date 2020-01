Jerez invite un public de 34 pays à “sauter dans le vide” avec son festival | Culture et divertissement

La XXIV édition du Festival de Jerez, qui se tiendra dans la ville de Cadix du 21 février au 7 mars, invitera le public de 34 pays qui a déjà confirmé sa présence à partager “le risque qu’est le saut sous vide” de présentent des spectacles tels que Carrasco, Flores ou la BNE.

Le maire de la ville, Mamen Sánchez, le secrétaire général de l’Innovation culturelle et des musées du Conseil andalou, Mar Sánchez Estrella, et le directeur du concours, Isamay Benavente, ont présenté ce mercredi au Corral de la Morería la nouvelle édition de la Le festival de danse flamenco le plus important au monde, qui proposera 45 spectacles, dont douze premières absolues.