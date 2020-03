J’espère que le sport est plus humain

CONTENU EXCLUSIF.

Le coronavirus a une partie du monde à genoux et l’autre effrayée. Même le sport, qui était considéré comme très important, a été déplacé et personne ne sait quand il reviendra.

Pour l’instant, la mission la plus importante est de survivre, et tout pronostic de retour à la normalité n’est rien d’autre qu’une spéculation frivole et sans fondement.

Les héros ne sont plus les buteurs ou ceux qui relient les circuits. Maintenant, ce sont les médecins et le personnel hospitalier, ainsi que les dirigeants responsables.

L’espoir est que nous survivions tous. Et cela demande beaucoup d’efforts. Au lieu de se plaindre, il est préférable de prendre des mesures de précaution.

“Je pensais que j’étais assez fort pour supporter cette maladie mais cela m’a secoué. Ce virus n’est pas une plaisanterie », a déclaré récemment un ex-big league Jim Edmonds d’un hôpital.

Il y a des joueurs de basket-ball, des joueurs de football et des athlètes d’autres sports qui ont déjà été testés positifs. Même un ancien président du Real Madrid, comme Lorenzo Sanz, est décédé. Le virus attaque uniformément.

Cependant, lorsque la pandémie aura cessé et que le monde pourra reprendre un peu son rythme, nous espérons être plus humains et ne pas oublier ce qui est important.

Le Comité International Olympique résiste au report des Jeux de Tokyo 2020, mais n’a pas d’autre choix que de le faire, malgré ses milliards investis.

Cette pause doit servir à apprécier la vie avant tout. L’argent que génère le sport a considérablement élargi la distance entre les athlètes et les fans.

Même, le sport est devenu presque inaccessible aux fans pour ses coûts, tandis que ses protagonistes sont devenus des personnalités presque immunisées contre les lois.

Mais le coronavirus est descendu dans le sport des nuages, et en cours de route a pris ses héros, ou du moins les a montrés fragiles comme tous les autres et les a forcés à prendre soin d’eux-mêmes.

En ces temps où l’essentiel est de nous garder en sécurité, le sport n’est plus le plus important parmi les moins importants. Il a été neutralisé.

J’espère que quand je reviendrai, je serai plus humain, moins froid.

Edgard Rodríguez sur Twitter: @EdgardR