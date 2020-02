Jesús Gómez brille à Liévin et Bernat Erta à Sabadell | Sports pratiques

Jesus Gomez et sa deuxième place dans un grand 1500 a été la meilleure nouvelle de la rencontre de Liévin (France) dans laquelle il y a eu quatre autres Espagnols, parmi eux, un Orlando Ortega qui est revenu pour concourir à un bon niveau, mais qui a dû se régler avec la troisième place avec son 7,56.

Gomez, qui a couru de moins en plus, n’a été dépassé que par l’Ethiopien Tefera, détenteur du record du monde et qui a pratiquement battu la course dès le premier mètre. L’Espagnol, brillant avec 3: 36,68, a battu son record personnel et se révèle être dans un grand moment.

À un niveau élevé, le jeune homme a également rendu Ignacio Fontes, qui a arrêté le chronomètre à 3: 38,61, terminant dans une quatrième position méritoire et montrant qu’elle continue de croître rapidement. Quelque chose plus loin derrière était le troisième des Espagnols, Saul Ordonez, qui a terminé à la huitième place avec 3: 41,22.

Orlando Ortega ne pouvait pas avec Pascal Martinot Lagarde, idole locale. Il a mal tourné et n’a pas pu être surmonté, bien qu’il ait marqué 7,56, une bonne note pour un athlète qui cette année a à peine préparé la piste couverte.

Pablo Torrijos, avec 16,83, il termine loin des premières places, mais il prend une grande marque qui sert de leader au classement national de l’année.

Record de l’Espagne des moins de 20 ans de Bernat Erta

Dans Sabadell Il y avait aussi de bonnes marques de certains des athlètes espagnols. Particulièrement connus étaient ceux de Bernat Erta dans le 400 lisse, qui a établi un nouveau record de l’Espagne sous-20 de 400m avec 47,09 améliorant le précédent record de 47,38 qui a marqué Alfredo Jimenez en 2018, et celle des jeunes et magnifiques Jaël Bestué, qui a remporté le plat de 60 mètres avec 7,39, tandis que Ona Rossell a terminé deuxième avec 7,42.

María Vicente, quant à elle, a remporté le triathlon (60 haies, lancer du poids et saut en longueur) avec 2 579 points,

La prochaine grande date sera maintenant la rencontre de Madrid à Gallur, qui aura lieu ce vendredi à partir de 19h00

