Jesús Muñiz: “Une fois, mille, deux mille et trois mille fois, je serais à nouveau sage-femme” | Couverture

Jesús Muñiz est une “sage-femme”. Il a 34 ans. Il est très heureux de travailler sur ce complot où la vie apparaît. Il est passé par Valence, Barcelone et pratique maintenant en Galice. Avec les masques, les expressions sont floues. Mais dans cette sphère intime, l’empathie, d’une manière ou d’une autre, demeure toujours.

Le guillemet est dû au fait qu’il est présenté, indistinctement, au féminin ou avec le sens au masculin, moins habituel bien que dans les deux sens il soit valable: “Je suis Jesús Manuel Muñiz Mouro, son matrone. Ou son matrone”, explique-t-il dans une conversation avec Eph. C’est le service éventuel du service de santé galicien (Sergas) et la pandémie est ressentie dans les soins primaires. Sa destination actuelle est le centre de santé de Rianxo, à La Corogne.

Elle s’occupe des bilans de santé, des cytologies, et il lui est parfois arrivé que si des femmes plus âgées partent, elles reviennent à la porte, juste au cas où elles auraient une mauvaise consultation. “Ils regardent deux fois”, rit-il. Il n’y en a pas beaucoup en Espagne. Il se met dans la peau des femmes enceintes, car avec le nez et la bouche couverts, eux-mêmes et lui, il arrive que “tous les gestes soient perdus et la voix sonne comme Dark Vador”, en allusion au personnage de la célèbre saga Star Guerres.

Jésus recourt à un humour associé à un profond sens de la civilité, de la responsabilité sociale. “C’est ce qui nous a touchés, c’est ainsi que nous devons agir et c’est l’adaptation”, ce qui n’est pas du tout incompatible avec le fait de manquer la réalité avant l’émergence du pathogène qui a provoqué une telle crise sanitaire.

Lors de l’accouchement, c’est pire, car cette protection, essentielle, les “submerge”, bien sûr, “dans le réseau de la respiration rapide et de la canalisation de la douleur”.

C’est ce qu’elle aime le plus, l’accouchement. Le premier qu’il a fréquenté était à l’hôpital général de la capitale Turia, où il est resté trois ans. Il en a passé quatre à Barcelone et deux en Galice.

“Je n’oublierai jamais Valence”, dit-il au début de son histoire. Il n’avait été témoin que de deux naissances, en tant que résident. Et il allait de pair, coïncidences de la vie, avec un substitut “matrone ou matrone”. Il pensait que Jesús Muñiz avait plus d’expérience. “Tout s’est bien passé et c’était très cool”, est le dénouement de l’affaire, s’empresse-t-il de dire.

Au même endroit, il a rencontré un couple nigérian. Elle ne parlait pas espagnol. Rien. Toutes les indications ont été données à son mari, qui lui transmettait. Ils étaient très religieux. À tel point que lorsque le bébé est arrivé, l’homme a pris la «matrone» dans ses bras et a laissé échapper: «Il fallait appeler Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C’était un signe.

Il y a un autre moment qui a été enregistré, plus triste. Une femme en travail. Son mari est décédé il y a quatre mois. C’était leur troisième enfant. Lui, Jésus, connaissait toute l’histoire, c’est pourquoi la connexion est créée. Lorsqu’elle a reçu des félicitations, elle a sangloté. “Il pleurait et me regardait. Les mots n’étaient pas nécessaires.”

Malgré ce que l’on dit souvent, il n’y a pas tellement de jurons lors de l’accouchement. “Quand ils s’excusent, je pense que c’est parce qu’ils s’en souviennent comme plus sérieux que ça ne l’a été. Oui, ‘désolé, c’était beaucoup de douleur’, mais sans aucune justification, puisque tout se passe dans le normalité. “

Assurer le bien-être physique et émotionnel est aussi important que le lien de confiance.

Dans sa mission actuelle, elle note qu’il y a souvent peur d’exprimer la peur, car les femmes enceintes sont obligées de se réjouir uniquement. “Et c’est un changement, pour une personne, pour un couple et pour une famille.”

Le temps dont dispose Jesús Muñiz à ce stade est plus long à parler. En fait, les visites en personne sont espacées, mais depuis l’établissement massif de l’appel à quitter le moins possible la maison, beaucoup ont été reçues. Il est certain qu’avant le coronavirus, il y avait ces mêmes doutes dans les intervalles, mais ils ont été notés et soulevés dès l’arrivée du rendez-vous, ce qui a été modifié.

Ils ne vont plus au papier, ils prennent le téléphone. “C’est parce que je suis sûr que tout va bien.” Ils lui parlent même, devant le généraliste, de la peur du coronavirus, ce qui les inquiète.

Lors de l’accouchement, tout est plus rapide, car une femme inconnue et un professionnel comme Jesús Muñiz, originaire des Outes, dans la province de La Corogne, apparaissent. Il n’y a aucune connaissance préalable entre les deux. “Et ils confient son accouchement à son fils. Une alliance est établie. Avant, pendant, après, tôt, tard; cela apparaît.”

Jesús Muñiz n’est pas né avec la vocation d’être ce qu’il est aujourd’hui. Il a fréquenté les soins infirmiers et le reste rebondissait. Cela a attiré son attention. “Sans être le rêve d’une vie, c’était celui que je devais atteindre. Je ne peux rien imaginer d’autre. Quand on s’habitue à travailler avec la vie, on y reste. Une, mille, deux mille et trois mille fois, je reviendrais être sage-femme. ” Ou matrone.

Par Ana Martínez