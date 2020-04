JetBlue est la première compagnie aérienne américaine à exiger des passagers qu’ils portent des masques – .

JetBlue est la première compagnie aérienne aux États-Unis à exiger des passagers qu’ils portent des masques sur les vols.

Delta, American, United et d’autres exigent désormais que les agents de bord et les autres employés portent des masques pendant leur service, tandis que les passagers recevront des masques s’ils le souhaitent.

Aucune industrie n’a été épargnée par la nouvelle pandémie de coronavirus, mais les compagnies aériennes ont été complètement détruites. Plus tôt ce mois-ci, la Transportation Security Administration (TSA) a révélé qu’elle avait contrôlé moins de 100 000 passagers au cours d’une semaine, contre 2,1 millions la même semaine de l’année précédente. C’est une baisse de 95% et un signe inquiétant pour l’industrie dans les mois à venir, même une fois la crise terminée.

Mais même au milieu du chaos, des milliers de voyageurs entrent et sortent des aéroports chaque jour, et enfin, les compagnies aériennes mettent en place des politiques pour protéger à la fois leurs passagers et leurs propres employés. CNBC rapporte que JetBlue exigera que tous les passagers portent un couvre-visage à partir du 4 mai. Cela correspond à la politique de la compagnie concernant les agents de bord, et c’est la première fois qu’une telle restriction est également imposée aux passagers.

«Porter un couvre-visage ne consiste pas à vous protéger, mais à protéger ceux qui vous entourent», a déclaré la présidente de JetBlue, Joanna Geraghty. “Ceci est la nouvelle étiquette de vol.”

Jusqu’à présent, JetBlue est la seule compagnie aérienne à exiger un couvre-visage pour les passagers, mais Delta Air Lines et American Airlines ont toutes deux annoncé lundi qu’elles exigeront des employés qu’elles portent des masques et qu’elles les offriront également aux passagers. United Airlines a commencé à imposer la même chose à ses employés la semaine dernière.

American dit qu’il distribuera des masques faciaux et des lingettes désinfectantes aux passagers et améliorera les protocoles de nettoyage en désinfectant les tables de plateau, les boucles de ceinture de sécurité, les fenêtres, les écrans de dossier, les cuisines, les sièges d’appoint et toutes les surfaces du cockpit. Delta affirme que les agents de bord doivent porter des masques faciaux chaque fois qu’il leur est impossible de se tenir à plus de six pieds d’un client ou d’un autre employé à partir de ce mardi et jusqu’au 30 juin au moins, date à laquelle les compagnies aériennes disent qu’elle «réévaluera et mettre à jour si nécessaire. “

“Toutes les compagnies aériennes devraient suivre l’exemple de JetBlue, y compris ses efforts pour communiquer pleinement le changement avant qu’il ne devienne effectif la semaine prochaine afin que les agents de bord ne soient pas mis en position de responsables de l’application sans information et sans le soutien de la compagnie aérienne”, a déclaré Sara Nelson, présidente de l’Association des agents de bord.

Ces précautions sont certainement les bienvenues à la lumière de la pandémie en cours, mais étant donné que je ne peux même pas entrer dans mon épicerie locale sans masque, il est plutôt surprenant que la plupart des grandes compagnies aériennes donnent toujours aux passagers le choix de s’asseoir sur une foule bondée. vol pendant des heures sans aucun type de visage couvrant.

Source de l’image: Stephan Savoia / AP / Shutterstock

