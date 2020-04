Rédaction AN / JM

Il y a 5 heures

Porter des gants chirurgicaux sur les voies publiques n’a aucun sens pour éviter l’infection Covid-19, car le matériel a également la possibilité de transmettre le virus, a déclaré Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé. Il a réitéré que le SRAS-Cov-2 pénètre par le nez, la bouche et les yeux, et non par les mains.

