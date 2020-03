Le jeu vidéo “The Last of Us” deviendra une série télévisée pour HBO par Craig Mazin, le créateur de “Tchernobyl”.

“Nous sommes très heureux de rejoindre HBO pour créer une série de” The Last of Us “avec Neil Druckmann (le responsable du jeu vidéo) et Craig Mazin”, a révélé le développeur Naughty Dog, la société, sur le compte Twitter officiel de jeudi. derrière ce célèbre jeu post-apocalyptique qui a été présenté en 2013 et qui a fait sensation sur la console PlayStation.