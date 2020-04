Le constructeur automobile japonais Suzuki a toujours été un ardent défenseur de ses modèles à 4 roues motrices, pour lesquels il parie depuis 50 ans depuis le lancement en 1970 de la LJ10.

La nécessité d’équiper leurs véhicules d’une transmission intégrale qui leur donnerait la meilleure adhérence quel que soit l’endroit où ils ont voyagé a commencé dans les années 1960.

A cette époque, Suzuki s’était fixé pour objectif de créer un petit SUV efficace, simple et léger, qui l’a amené en 1970 à présenter le LJ10 Jimny, qui mesurait moins de trois mètres de long, était conçu pour trois personnes, pesait 600 kilogrammes et a été propulsé par un moteur à essence de 360 ​​cc 2 temps et 25 CV.

Pour en faire un tout-terrain efficace, il a ajouté un système de transmission intégrale connectable et un double essieu rigide, avec lesquels aucun obstacle ne l’arrêtait de l’asphalte.

Le succès du véhicule a fait que le constructeur japonais a continué à faire évoluer le premier Jimny avec plus de puissance et de capacité (il avait trois corps: ouvert, fermé et pick-up), et a commencé à l’exporter.

En 1981, il lance la deuxième génération du Jimny, le soi-disant SJ 410, qui se distingue par un style plus actuel, mais sans perdre la légèreté avec laquelle il est né.

Mais dans les années 80, le rôle principal était pour un autre modèle qui a permis à Suzuki de populariser les 4×4: la Vitara.

Cette voiture, avec laquelle le constructeur japonais assure avoir posé les bases des SUV actuels (SUV), a été présentée au salon de Tokyo en 1988.

Au cours de ses trois décennies de vie – la dernière génération est actuellement en vente – il est resté fidèle à l’idée originale du système à quatre roues motrices, bien qu’il l’ait combiné avec une nouvelle approche, dans laquelle il est recherché que le traditionnel Les 4×4 sont confortables et efficaces en ville et sur la route.

La Vitara, dont plus de 3 millions d’unités ont été vendues dans plus de 190 pays dans lesquels elle est vendue, a élargi sa gamme en 1991 avec une carrosserie de 4 mètres de long à cinq portes, en plus de nouveaux moteurs comme le 1.6 sur 16 Soupapes de 97 ch, V6 de 2,5 litres ou 1,9 diesel (en 1996)

En 1988, ce fut un exercice très important pour la gamme Suzuki 4×4, puisque le Grand Vitara (il avait une deuxième génération en 2005) et le nouveau Jimny (qui avec de légères mises à jour est resté jusqu’en 2018) ont été présentés.

Avec les années 2000, un nouveau changement se produit dans les habitudes des conducteurs et des multisegments arrivent, les voitures particulières avec un aspect tout-terrain qui offrent plus d’espace (profitez d’une plus grande hauteur intérieure) et de polyvalence (équipez les 4 roues motrices). C’est le cas des Suzuki Ignis (2003), SX4 (2005) ou Kizashi (2009).

Dans les années 2010, de nouvelles générations de Vitara, Jimny, Ignis, S-Cross et Swift (le seul modèle à traction intégrale du segment B) apparaissent sur le marché.

C’est aussi le moment où le système d’entraînement 4×4 est renommé All Grip et il est proposé en trois variantes pour s’adapter aux différents besoins des conducteurs.

Ainsi, les Suzuki Ignis et Swift montent le All Grip Auto simple et efficace, le Vitara et le S-Cross le All Grip Select (il permet de choisir entre quatre programmes: Auto, Sport, Snow et Lock) et le Jimny le All Grip Pro qui ajoute le réduire.