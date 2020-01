JLo et Shakira: “Nous rendrons hommage aux Latinos et à notre culture” dans le Super Bowl | Réseaux sociaux sportifs

Jennifer Lopez et Shakira ont révélé jeudi le concept principal de leur présentation historique à la mi-temps de la 54e édition du Super Bowl, la finale de la ligue de football américaine dans laquelle ils chercheront à clarifier “le rôle important” que jouent les Latinos USA, dans les moments difficiles pour la communauté.

“La musique et les sports partagent le pouvoir d’unifier les gens et c’est ce que nous chercherons à faire dans notre spectacle au Super Bowl”, a déclaré Lopez lors de la conférence de presse sur le spectacle organisé par la National Football League (NFL) et Pepsi-Cola, qui parraine cet événement sportif qui devrait être vu par au moins 100 millions de personnes.